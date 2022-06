Próximamente se realizará en Punta Arenas el Noveno Encuentro Internacional de Acordeonistas, actividad a la que busca asistir, Luis Gómez, un joven coyhaiquino quien ya tiene la invitación para ser parte de esta importante actividad y para ser parte del evento debe reunir fondos para la estadía y los gastos que considera salir fuera de la región.

“En estos momentos ando aquí en Aysén en búsqueda de ayuda, porque me voy al Noveno Encuentro Internacional de Acordeonistas. Tengo la invitación hecha, tengo una carta que me envió la agrupación y estoy buscando los fondos para costear el viaje, voy con un guitarrista. Lo que necesito es la ayuda para los pasajes y queremos hacer una fiesta para poder recaudar los fondos para los gastos en comida, el viaje y otras cosas más que necesitamos”.

Luis Gómez, comentó también que, “a los acordeonistas que van a participar del encuentro, entre comillas, se les regalan unas clases desde el lunes 25 al viernes 29 (de julio), que son clases de chamame que las vienen a hacer desde Corrientes, viene un acordeonista que está siempre en la fiesta del chamame. Al final, Argentina es una cuna de esta música y nosotros la compartimos mucho aquí en la región y serían cinco días que hasta ahora no tengo alojamiento, no tengo la comida, no tengo el traslado, solamente tengo el 29, 30 y 31, eso es lo que puede costear la agrupación de allá”.

Para los próximos días Luis Gómez, con el apoyo de una naciente agrupación juvenil de la comuna de Aysén, denominada “ICE END”, esperan realizar una fiesta para reunir fondos y así viajar tranquilo él y su guitarrista para participar del Encuentro Internacional de Acordeonistas. “Nosotros el apoyo que necesitamos es que, queremos hacer una fiesta y con eso podemos recaudar si o si los fondos y poder irnos más tranquilos, no tener que andar preocupados de que no vamos a tener para comer, no vamos a tener para alojar, entonces, eso es lo que más necesitamos hasta ahora. Estamos haciendo las gestiones para poder realizarla el 18 de junio en el casino de huasos de Puerto Aysén, porque conversamos con el presidente de esta organización”.

Hasta este momento el joven músico regional, señala que solo ha recibido un apoyo personal de la Gobernadora Regional, ya que, la formulación de un proyecto o una iniciativa que le permita financiar el viaje y su participación lleva más tiempo. También cuenta con el auspicio de Neumateca Austral de Coyhaique.

Apelando a la voluntad, de las autoridades, empresas y particulares que lo quieran apoyar, lo quieran auspiciar o hacer algún aporte en recursos, puede hacerlo a través de la cuenta RUT del Banco Estado 21.085.661 – 7, a nombre de Luis Gómez Arriagada o llamando al +569 57607760 y también contactando a Jennifer Escobar de la agrupación ICE END.