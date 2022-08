Vemos los relatos, vemos que atrás del femicidio no se acaba la brutalidad con la desaparición de una víctima, sino que el dolor irradia una familia completa y eso es lo que los cuadros nos permiten visibilizar. Nos interesa humanizar y dignificar. Nos interesa sacar la violencia extrema hacia las Mujeres del relato numérico, del relato estadístico y del relato aislado que socialmente suele tener y llevarlo al lugar que le corresponde como es el de la responsabilidad social que nos compete a todos y todas”, afirmó la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género Andrea Méndez Valenzuela

Coyhaique.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa junto a la Encargada de Género del Ministerio de Obras Públicas Verónica Hernández en el marco de las políticas de transversalización de Género que impulsa el gobierno del presidente Gabriel Boric, acudieron a la invitación que desde la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género en la región de Aysén, realizó Andrea Méndez Valenzuela para hacer de las dependencias del MOP el lugar preciso para que la ilustradora, activista y feminista Jeniffer Abarca irrumpiera con la muestra “El grito de las que ya no están”.

Al respecto, el SEREMI del MOP indicó que “como Ministerio de Obras Públicas nos hacemos parte del mandato de nuestro gobierno feminista, y en ese rol hemos acogido en nuestras dependencias esta exposición que da cuenta de lo que sucede luego de que ocurren estos terribles femicidios que atentan contra la Mujer. Estamos en el rol de contribuir a divulgar esta gran exposición que da cuenta de relatos terribles de violencia que se ha ejercido contra las Mujeres y del dolor y el duelo que continúa una vez que ellas ya no están. La muestra: “El grito de las que ya no están” tiene que ver con lo que pasa con los padres, madres, familiares y amigos de estas víctimas, así que además de condolernos con estas situaciones también creemos necesario que sean comunicadas y que como sociedad asumamos que estos hechos ocurren y que esta exposición sirva también para que avancemos en educación, avancemos en tolerancia y avancemos en erradicar de nuestra sociedad estos hechos”.

“Jeniffer nos compartió su motivación asociada a ilustrar estas experiencias brutales de vida de diferentes Mujeres y esta exposición relata estos brutales casos, en la búsqueda permanentemente de humanizar, de sensibilizar sobre la violencia extrema y llevarla al terreno del testimonio cercano e íntimo de las madres. Así que para nosotros como Ministerio es tremendamente importante que se puedan instalar en distintas dependencias públicas, porque nos interesa humanizar y dignificar. Nos interesa sacar la violencia extrema hacia las mujeres del relato numérico, del relato estadístico y del relato aislado que socialmente suele tener”, afirmó Andrea Méndez.

La SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género agregó que “cuando vemos los relatos, vemos que atrás del femicidio no se acaba la brutalidad con la desaparición de una víctima, sino que el dolor irradia una familia completa y eso es lo que los cuadros nos permiten visibilizar. Es una familia que termina quedando destinada a buscar justicia por sus seres queridos que ya no están, por lo que esta muestra nos permite sensibilizar, humanizar y poner en el lugar que le corresponde a la violencia extrema, que es el lugar de la responsabilidad social que nos compete a todos y todas”.

Esto es parte de las alianzas que estamos comprometiendo con distintos Ministerios y distintos Servicios, indicó Andrea Méndez. “El Ministerio de la Mujer encabeza la transversalización del enfoque de género, lo que es una responsabilidad y un deber de toda la institucionalidad pública, así que asumimos este vínculo con el Ministerio de Obras Públicas el que tiene que ver justamente con aquello, con comprender que la temática de la violencia extrema no sólo le compete a este Ministerio, sino también a todos los órganos del Estado, y Jeniffer Abarca, que es una joven de 21 años, ilustradora, pintora, activista y feminista, es quien hoy a través de su obra nos permite avanzar en esta línea de acción que como gobierno de Gabriel Boric estamos impulsando”.

Jeniffer se involucró tempranamente en el activismo-feminismo contra la violencia extrema en la ciudad de Melipilla con un caso que se encuentra relatado en esta muestra que es el de Isidora González o Dorito, la que fue asesinada en la ciudad de Melipilla. Desde siempre a Jeniffer le inspiró la lucha cotidiana de todas las Mujeres, de las pobladoras, de sus vecinas, las Mujeres de su propia familia. Cuando estaba cursando 3°año medio junto a sus amigas salieron a pedir justicia en distintos espacios públicos a raíz del caso Dorito. Posteriormente, ingresó a la coordinadora 19 de diciembre la que está integrada por diversas Mujeres que se encuentran vinculadas en la reparación de violencia extrema, en donde conoce todos estos casos y posteriormente entra a estudiar ilustración. Desde ese espacio, Jeniffer empieza a vincular su oficio de ilustradora con el activismo y la experiencia de conocer la realidad de las madres de las víctimas de femicidio, quienes, dijo la Ilustradora, “no tienen visibilidad en los Medios de Comunicación y no tienen un lugar en la sociedad, así que me pareció súper interesante hacer retratos de madres de víctimas de femicidios”. De esta forma. surgió esta exposición que partió el 08 de marzo y que se ha presentado en muchos lugares de Santiago y en la quinta región en diversas Galerías de Arte, pero la visión de la ilustradora la llevó a buscar salir de las galerías de arte para llevar su trabajo hacia el territorio, con una muestra itinerante, que recorra todo Chile -llegando en esta ocasión al Ministerio de Obras Públicas en la región de Aysén- y que “tenga como principio básico la reflexión y comenzar a hablar de femicidio y de la reparación que necesitan las familias en ese ámbito”, dijo Jeniffer, quien además agregó que “las Madres de femicidio son muy admirables y esto es un pequeño granito de arena en la lucha que están haciendo ellas. Es un homenaje de mi parte”.

Para Jeniffer Abarca o Jeniffer Ilustra –como se denomina ella- el mensaje más importante que quiere que su muestra entregue a la comunidad es “que se sensibilice, se reflexione y se abra un espacio para que podamos conversar, que podamos hablar de este tema y prevenir la violencia, y sobre todo mostrar las caras invisibles de estas guerreras, que no son las pobres madres, no son las pobres Mujeres, sino que son realmente Mujeres defensoras de los derechos humanos de las Mujeres y niñas en general y que no solamente están luchando por sus hijas, sino también después comienzan a luchar por todas las Mujeres que vienen adelante, porque lamentablemente los femicidios no paran”

Consultada respecto de la muestra Verónica Hernández, Encargada de Género del Ministerio de Obras Públicas en la región de Aysén destacó “el gobierno de Gabriel Boric es feminista, por lo tanto en ese marco es que trajimos esta exposición/intervención a nuestro Ministerio con el objeto de sensibilizar a los y las trabajadoras respecto de la violencia contra las mujeres, visibilizar que esta situación existe y que las mujeres -como las que se encuentran en esta exposición y otras más- continúan en permanente lucha para hacer justicia para sus familiares, amigas y personas que han sufrido este tipo de violencia y que aún hoy no han conseguido justicia. También, esta exposición es un aporte fundamental para el trabajo que como Mesa de Género estamos realizando en concordancia con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para abordar esta temática dentro de nuestro Ministerio, transversalizando esta política pública y seguir trabajando en temas con y de enfoque de género y feminismo. Agradecemos al Ministerio de la Mujer por esta exposición y su colaboración para que los y las trabajadores y trabajadoras puedan contar con mayores conocimientos, herramientas, preparación y recursos que les permitan poder apoyar a familiares, amigos y personas que enfrenten estas situaciones en cualquier momento de sus vidas”

Cabe señalar que en el caso de violencia intrafamiliar los canales de información y apoyo que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene a disposición de la comunidad es 1455 y también se puede recurrir a las dependencias del Servicio directamente si se requiere.