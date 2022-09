Santiago.- Con alivio y alegría fue recibida en el mundo de la música la actualización del Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, que a partir del 1 de octubre pone fin a la obligatoriedad en el uso de mascarilla, porte de Pase de Movilidad y distanciamiento social en espectáculos y eventos, entre otras medidas incluidas en el nuevo Escenario de Apertura.

Así lo expresó el presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Rodrigo Osorio, quien participó del anuncio oficial que al respecto hiciera el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, durante la mañana de este jueves en el frontis del Teatro del Puente.

“Es difícil transmitir en palabras lo que fue 2020 y 2021 para las músicas y los músicos chilenos, y todo el sector en general. Nosotros como institución fuimos con muchas ayudas a los socios, establecimos diálogos con las productoras y la autoridad, en 2021 realizamos ensayos clínicos con la Universidad de Chile, demostrando que con medidas de protección adecuadas, la música y el arte podían volver a los escenarios. Es muy gratificante ver que lo que está sucediendo hoy es también resultado de eso”, señaló el músico.

Según detalló la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, “a partir del 1 de octubre ya no va a ser obligatorio el uso de mascarilla, no se va a requerir el pase de movilidad para entrar a los recintos culturales, tanto en recintos cerrados como abiertos, y no será necesaria la distancia social o la delimitación de aforo. Esto va a permitir que los espacios culturales vuelvan a abrir en plenitud, y que podamos comer y beber mientras disfrutamos de un espectáculo cultural”.

Ante este escenario, las salas SCD Bellavista y SCD Egaña se plegarán a estas nuevas disposiciones, por lo que ya no se exigirá Pase de Movilidad para ingresar a ellas, no habrá restricciones de aforo y el uso de mascarilla quedará a voluntad de cada asistente.

“Esto llega en el momento preciso para la próxima gran celebración que tenemos por delante, que es el Día de la Música Chilena, que festejaremos con dos maratones de música nacional en nuestras salas, a las que el público puede asistir de manera gratuita. Sin dudas será una oportunidad única para que las personas que en este tiempo no han podido o no se han atrevido a ir a conciertos, regresen con la confianza de que son instancias totalmente seguras y que no hay mayores riesgos”, agregó Osorio.

El Día de la Música Chilena que se recuerda cada 4 de octubre, coincidiendo con el natalicio de Violeta Parra, tendrá su celebración oficial el domingo 9 de octubre, jornada en que las salas SCD Egaña y Bellavista dispondrán gratuitamente de una programación en vivo con 12 conciertos y más de 11 horas continuas de música.