Santiago.- Una verdadera serie discográfica que releva y potencia el reportorio de música nacional creada por mujeres. Esa es la altura que en su cuarta edición ha alcanzado “El Canto de Todas”, la producción de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) que integran únicamente artistas femeninas, ganadoras del IV Concurso de Canciones Scottie Scott para Autoras y Compositoras.

Alfilera (Alfonsina García), I.O. (Isidora O’Ryan), Manul (Manuela Reyes Baeza), Bárbara Rachel (Bárbara Silva), Daniela Gatica, Aeolis (Pamela Cornejo y Paula Orellana), Goldyne (Javiera Pérez Mejías) y Amanda Bosco junto a Catalina Plaza, son las intérpretes que esta vez han dado vida al volumen, tras imponerse entre más de un centenar de postulantes en la versión 2022 del certamen.

Las obras ganadoras fueron seleccionadas por un destacado jurado, integrado por los músicos y músicas Javiera Parra, Fernando Milagros y Natalia Suazo (Natisú); el productor Pablo Stipicic; las periodistas Martina Orrego y Sandra Zeballos; y la instrumentista y representante del consejo SCD, Angela Acuña.

Esta última cuenta que “me llamó mucho la atención la cantidad de canciones que llegan al concurso y su alto nivel, el proceso de evaluación fue muy difícil, pero finalmente las obras que seleccionamos fueron canciones que nos gustaron en todos los sentidos, temas con letras muy poderosas y melodías muy recordables, que se te quedan. Estoy muy halagada de haber sido invitada como jurado y escuchar a tantas compañeras músicas, en un concurso que recuerda a la gran Scottie Scott, una tremenda música chilena”.

El álbum, que ya está disponible en plataformas como Spotify y Youtube, contiene canciones de variados géneros y estilos; baladas, pop, folk, electrónica y más es lo que el público podrá encontrar en títulos como “El Mar”, “Qué será de mí, niña”, “Azares y complementos” y “Espiral”, entre otros.

Para Sandra Zeballos, “considerando no solo lo difícil que ha sido para las mujeres siempre abrirse espacios en los distintos ámbitos del trabajo, de la creación en este caso particular, y lo que ha sido precisamente el desarrollo de las mujeres y la música de nuestro país en los últimos años, el concurso Scottie Scott se vuelve fundamental para la escena nacional, porque son las mujeres las que en el último tiempo han brillado local e internacionalmente y liderado las listas de los distintos rankings. Por lo mismo me parece fundamental seguir potenciando ese desarrollo y que exista un certamen como éste me parece un tremendo aporte”.

El Concurso Scottie Scott forma parte de la activa agenda género que en el último lustro impulsa SCD, y toma el nombre de la destacada compositora nacida como Margaret Scott Villalta, cuyas creaciones forman parte de la historia de la música popular chilena y quien además jugara un rol primordial en la formación y crecimiento de la SCD, siendo parte de su Consejo Directivo desde sus inicios y hasta el año de su muerte (1996).

“El Canto de Todas – Concurso Scottie Scott, Vol. 4” se suma a las anteriores ediciones disponibles también en plataformas digitales, dando pie a una colección que visibiliza la fuerza e inquietud de la escena femenina actual, y que promueve la creación entre nuevas autoras y compositoras.