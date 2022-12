“20 miradas que son el reflejo de un territorio” se llama la muestra de cierre del Programa Acciona del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región de Aysén. La exposición recoge el trabajo desarrollado por el Departamento de Educación Artística de la Seremi de Culturas Aysén en 10 jardines infantiles, escuelas y liceos de Coyhaique, Puerto Aysén y Villa Mañihuales, y puedes verla hasta el 17 de diciembre en el Museo Regional de Aysén.

El Programa Acciona desarrolló sus proyectos artístico-culturales en diversos puntos del territorio, a cargo de artistas educadores que llevaron propuestas de reflexión, diálogo, con una permanente invitación a explorar y crear con distintos lenguajes. De este modo, artistas, docentes y estudiantes han abordado la educación artística de un modo integral.

Así lo explica David Quinteros, encargado del Programa Acciona en la Región de Aysén: “Cada escuela lleva una cantidad de tiempo diferente con los proyectos, hay algunas que llevan cuatro años y otras que llevan dos. Pienso que cada resultado de cada proceso responde a la particularidad de cada escuela. Lo que nos interesa es que sean proyectos que se levantan desde las necesidades, inquietudes e intereses de los niños y niñas. No es impuesto por los artistas ni por los educadores, ni por los profes. En ese sentido, pensamos que el resultado que salga de ahí, mientras sea producto de los intereses y la participación de los niños y las niñas, nosotros estamos felices. Porque es un espacio de libertad que se conquista gracias a este Programa Acciona. No queremos que sean obras bellas, sino procesos creativos. Si eso es arte está bien; y si no es arte, también está bien porque pasan cosas que de otro modo no ocurrirían”.

Evelyn Rossel conoció Acciona el 2009 cuando se llamaba Okupa y hoy está a cargo de su implementación en el territorio: “Tuve la experiencia de ser artista educadora. Era la metodología taller y fue muy lindo poder ingresar a una escuela, era un liceo en Quilpué. Hoy en día el Programa Acciona acá en la Región de Aysén está funcionando desde el 2016. Yo ingresé como artista educadora ese año. Hoy trabajo con distintos artistas de Aysén y con seis establecimientos, de los cuales casi la gran mayoría están desde el 2018 en la ejecución de Acciona. Los artistas llegan a la asignatura, se diagnostica y se vinculan los contenidos de la asignatura que corresponde. En el caso de artes visuales, por ejemplo, se está trabajando con ciencias este año, y ha sido superpositivo en la Escuela Rural Valle Simpson. Se está apostando a asignaturas que tienen más horas y que sean más relevantes para el currículum. Lo mejor para los estudiantes es que ellos son felices aprendiendo través del arte”.

Este 2022 el Programa Acciona inició un trabajo interdisciplinario con jardines infantiles, cuyo eje ha sido partir de la necesidad de la estimulación creativa y la experimentación temprana para que niños y niñas, creativos y curiosos, desplieguen sus talentos e imaginación.

Karina Chávez, directora del jardin infantil Bambin Gesú de Puerto Aysén, se mostró muy satisfecha con la incorporación de su establecimiento a Acciona: “Siento que el trabajo que se ha hecho ha sido bastante fácil, en el sentido de que los artistas se han ambientado muy bien al trabajo que se hace internamente. Los niños y las niñas yo siento que lo han disfrutado mucho. Han sabido tener una relación muy cercana como son los niños y aparte a habido todo este trabajo de arte que yo creo que en la primera infancia es fundamental. En todo aspecto, en lo visual, en lo musical, en lo corporal. El niño es un artista, entonces el hecho de tener facilitadores yo creo que es un tremendo aporte. Es algo muy natural para el niño, hay mucha familiaridad para el niño con el arte, es una vivencia muy cercana, es algo natural. Lo disfrutan muchísimo, estamos muy contentos”.

El Programa Acciona del Departamento de Educación Artística de la Seremi de Culturas Aysén trabajó este año con las comunidades escolares de el Liceo Mañihuales de Villa Mañihuales; la Escuela Litoral Austral y el Jardín Infantil Bambín Gesú de Puerto Aysen; las escuelas Baquedano, Víctor Domingo Silva y Valle Simpson, el Liceo Ricardo Navarrete, y los jardines infantiles Las Araucarias,

Nueva Esperanza y Kaukalem de Coyhaique.