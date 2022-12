El 2022 fue el año en que Andrés Brandt inició su carrera artística y, así como muchas otras personas, no imaginó que su primer tema sería un total éxito.

“Déjate amar”, original de Guillermo Dávila, y producido por el multiganador de Grammy Latinos Matheus 10, Alfredo Abreu y Frank Ovalles, ocupó por más de tres meses el #1 de la cartelera rock y, a su vez, conquistó el sitial de honor de la general del Record Report, lo que se traduce en una inmensa e inesperada aceptación. “No esperaba tal receptividad, totalmente sorpresivo e inesperado para mí. La música es algo muy serio y el medio artístico es una industria difícil, llena de bendiciones como este primer sencillo ‘Déjate amar’, pero también llena de fuertes rivalidades. Yo solo busco compartir una pasión de mi vida, seguirme preparando para hacerlo lo mejor que pueda y lo más importante, buscar conectar con la gente y no con mi ego. No he llegado para competir con nadie ni con nada, solo a compartir, que es muy diferente”, dice Brandt.

Gracias al éxito de su primer sencillo, Andrés se ubica en el top 15 de los artistas más sonados del 2022. “Primero me siento honrado por compartir una cartelera tan importante con artistas de gran trayectoria y posicionamiento, pero también se siente una mezcla entre sustico y emoción, que imagino será normal. Es la primera vez que muchas de estas cosas me están ocurriendo. Bonitas y benditas todas, por supuesto”, comenta.

Y, por si fuera poco, cerró el año ubicándose en el #1 como la canción rock más escuchada del 2022. “Es mucho más de lo que yo puedo creer y pedir, un compromiso que es del mismo tamaño del agradecimiento que siento con Papá Dios, con el público, con los medios de comunicación, con mi familia y con cientos de artistas maravillosos que lo hacen seguramente mejor que yo”, agrega Andrés.

Este 2022 fue un abreboca, ya que para este 2023 el también empresario viene con más música hecha con y desde el corazón. “Para que me conozcan un poquito más y mejor, comparto mi vida entre varias pasiones y roles que disfruto mucho: Soy papá, soy esposo, trabajo desde hace muchos años en la industria del retail, y a partir de la pandemia decidimos hacer público y compartir nuestro proyecto musical. ‘Déjate amar’, escrita por mi querido y admirado Guillermo Dávila, fue el tema escogido para debutar en la radio y en el mercado musical, pero hemos seguido trabajando, preparándonos para continuar compartiendo música desde el alma”, finaliza.

Para conocer más de Andrés Brandt y de todos sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @brandtandres.