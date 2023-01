Enmarcadas dentro de las actividades de Vive el Verano en Aysén, instancia organizada por la Ilustre Municipalidad de Aysén, la Biblioteca Pública albergó a un gran número de personas interesadas en la literatura e historia patrimonial aysenina.

Puerto Aysén.- Dentro de esta semana se vivieron dos actividades enlazadas a Vive el Verano en Aysén, instancia organizada por la Ilustre Municipalidad de Aysén. Así fue como la Biblioteca Pública albergó a un gran número de personas interesadas en la literatura e historia patrimonial aysenina.

El martes 24 de enero fue el lanzamiento de los libros, “Memorias de un patagón” de Orlando Gallardo y “Al fin del mundo” de Segismundo Gallardo, dos hermanos que tuvieron la posibilidad de mostrar ante la comunidad aysenina su literatura. Y que los asistentes catalogaron como emocionante, “yo soy una aysenina postiza. Todo me encanta de Aysén y sabía de estos dos escritores, pero no lo que habían escrito. Así que fue muy bueno y emocionante”, comentó María Teresa Aedo, asistente al lanzamiento.

En la ocasión, y en representación de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Cristián Torres, encargado de la Unidad de Cultura, destacó estas actividades, “estamos sumamente contentos de nuevamente habilitar la biblioteca para el lanzamiento de dos libros. Creo que mantener el espíritu e interés por parte de la comunidad da cuenta de la responsabilidad que tenemos como municipio de seguir abriendo estas instancias. Estas historias van construyendo la identidad de Aysén, nos remite a los orígenes y al sentido de pertenencia que debemos mantener con nuestra historia y nuestra gente”.

En la actividad también estuvo presente el concejal de la comuna, Jorge Figueroa Jara, “tuvimos la dicha de haber estado en este lanzamiento. Dos libros que rescatan nuestra cultura, sus vivencias, sus historias de vida y rescatan lo que es importante, la tradición de nuestro querido Puerto Aysén. Felicitar a la Biblioteca Pública, a la Unidad de Patrimonio y al Departamento de Cultura y también agradecer a las personas que estuvieron hoy presentes”. Asimismo, Yasna Jara, encargada de la Biblioteca Pública, agregó que fue una ceremonia emotiva, familiar y de encuentro generacional y de amistades, “agradecemos la confianza de los escritores y de las personas que nos acompañaron y de todos quienes hicieron posible que esta actividad fuera emotiva y redonda”.

Los escritores Orlando y Segismundo Gallardo también estuvieron agradecidos de la instancia que se llevó a cabo en la Biblioteca Pública, “agradecido con las autoridades municipales y funcionarios que con entusiasmo recibieron a estos dos hermanos patagones. Mi hermano reseña su historia y mi libro es de ficción y cuentos absolutamente ambientados en la Patagonia, con raíces de realidad y algo de fantasía”, comenta el autor Segismundo Gallardo, agregando que su libro se encuentra disponible a la venta en la librería Puerto Libro.

Y Orlando Gallardo, quien presentó su libro “Memorias de un patagón” también estuvo presente en el conversatorio “Historia del Puente Presidente Ibáñez, Monumento Nacional” que se llevó a cabo el 25 de enero y en donde pudo recordar y transmitir lo que significó para él trabajar en la construcción de la emblemática estructura, “estoy sorprendido y emocionado. Me encontré con gente de muchos años, yo hace 49 años que no participaba en ninguna actividad social ni nada, ya que me autoexilié en el año 1973 en Argentina y estas instancias para mí han sido emocionantes y gratificantes”, comentó Gallardo.