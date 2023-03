Gepe estrena canción por el Día Mundial del Agua y anuncia shows íntimos en España

Con motivo del Día Mundial del Agua, Gepe estrena “Yenny, Las Cruces” en el marco del lanzamiento del proyecto “Elementos”, impulsado por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile, que busca crear conciencia en torno a la importancia de cuidar los elementos de la naturaleza en un momento clave para el futuro del planeta.

El sencillo se inspira en la figura de una recolectora de algas que trabaja en las costas de Chile y que motiva a otras mujeres de su comunidad a proteger este valioso recurso, que es también su fuente laboral. El trabajo de composición para esta canción contó con la colaboración de Red Fingers, joven productor que ha brillado gracias a éxitos junto a estrellas de la escena urbana chilena como Standly, DrefQuila, Harry Nach o Gianluca. Además, se trata del primer lanzamiento de Gepe luego del estreno de su EP “Realismo”, del cual se desprenden éxitos como “Las 4:40” y “Ansiedá feat. Esteman”, y viene a nutrir una extensa carrera que lo ha consolidado como uno de los compositores más interesantes del sur del continente americano.

Este estreno se suma al anuncio de su esperado regreso a España, mostrando un formato íntimo, con el que hará una revisión de su amplio repertorio. De este modo, el chileno llegará a las ciudades de Barcelona (La Nau, 12 de julio) y Madrid (Café Berlin, 13 de julio), acompañado por el músico Miguel Molina, en guitarra, voz, charango y quena, mientras Gepe retomará las baquetas para deleitar con su ejecución en la batería, su instrumento principal.

Sus anteriores pasos por España incluyen su presencia en escenarios como Pirineos Sur, La Mar de Músicas y el Festival Charco (2015). Sobre esta nueva visita, el cantautor chileno señala: “es un público al que no es tan fácil visitar desde Chile. Nos gusta mucho estar allá. Me encanta la música española, todo lo nuevo y todo lo clásico, y es para nosotros un lugar importante, sobre todo en un formato tan íntimo y que a mí me gusta mucho”.

De este modo, el artista repasará un cancionero que incluye 8 álbumes y 3 EP’s, donde ha explorado desde el indie al folclore, ampliando un recorrido que lo ha llevado a girar por su natal Chile de norte a sur.

Por estos días, Gepe se encuentra trabajando en un nuevo álbum discográfico que buscará estampar su nueva era musical para este 2023