Los fanáticos nacionales del rock sinfónico y progresivo están contando los días para presenciar el gran espectáculo que The Orchestra Starring Former Members Electric Light Orchestra presentará en el país. En esta ocasión, los músicos mostrarán todo su virtuosismo en dos conciertos que incluyen todas aquellas canciones que se han convertido en trascendentales para la música de todos los tiempos.

La cita en Santiago será en el Teatro Caupolicán, el viernes 2 de junio a las 20:30 horas, con entradas a la venta en PuntoTicket. Mientras que el sábado 3 de junio, la agrupación británica se presentará en Gran Arena Monticello a las 21:00 horas, y las entradas están disponibles en Topticket.

The Orchestra, está integrada por los más emblemáticos ex miembros de la mítica Electric Light Orchestra (ELO): Mik Kaminski el famoso violinista azul de ELO, Eric Troyer, Gordon Townsend, Glen Burtnik, Parthenon Huxley, Lou Clark, Clifton Hillis, Dennis York, Robert Scott Harrison y Greg Szabo.

La agrupación, conocida también como los “maestros del rock sinfónico de todos los tiempos”, cuenta con millones de fanáticos en todo el orbe y ya han recorrido decenas de países con este show que se enmarca en su World Tour 2023.

Algunos de los hits que han marcado la trayectoria de ELO y que interpretarán en Chile son “Don’t bring me down”, “Living thing”, “Telephone line”, “Turn to Stone”, “Last train to London”, “Strange magic”, “Evil woman” y “Can´t get it out of my head”, entre muchas otras.