La convocatoria 2024 se mantendrá abierta hasta el viernes 25 de agosto de 2023 y cuenta con un monto de $600 millones para el financiamiento total o parcial de proyectos orientados al fortalecimiento de procesos de formación artística y programas de educación en artes, de niños, niñas y jóvenes. Las bases están disponibles en https://www.fondosdecultura.cl

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, anunció la apertura de la convocatoria 2024 del Fondo de Fomento del Arte en la Educación (FAE), iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de procesos de formación artística y programas de educación en artes para niñas, niños, y jóvenes en edad escolar y fomentar la incorporación de los enfoques socioculturales como contenido relevante para el desarrollo de procesos de educación artística.

Una de líneas de financiamiento que ha tomado relevancia en los últimos años, es la modalidad Talentos Artísticos, que tiene que ver con talentos sobresalientes, que son niños, niñas o jóvenes en edad escolar que destacan en alguna materia artística, y este fondo permite apoyarles para que sigan sus estudios en un lugar más especializado, con otro tipo de equipamiento, o a través de la compra de un instrumento, o bien a través de la asistencia a una residencia que puede ser incluso en el extranjero, etc.

Sin embargo, una novedad de la convocatoria 2024 es que se incorpora una nueva modalidad que llamada Gestión Cultural Educativa y que apunta a complementar la tarea de la escuela, de los colegios, de los espacios como espacios culturales en los territorios, es decir, que todo espacio educativo es también un espacio cultural.

“Las modalidades de apoyo buscan fortalecer ámbitos relacionados con la gestión curricular de las instituciones, la formación permanente de los equipos pedagógicos, la especialización de estudiantes con capacidades sobresalientes en su comunidad y una nueva modalidad que se implementará desde el 2024 relacionada con el fomento de la Gestión Cultural en establecimientos educacionales”, afirmó la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez.

Respecto de esta última modalidad, la autoridad destacó que “su propósito es fortalecer el proyecto artístico cultural del establecimiento educacional y su relación con la comunidad educativa y su territorio, apoyando proyectos en materia de programación, gestión y extensión artística y cultural”.

Los proyectos se pueden presentar a través de 3 líneas de postulación:

– La línea uno es educación formal, en las escuelas artísticas y otras escuelas con proyectos artísticos: Formación artística especializada en la enseñanza formal o regular en establecimientos educacionales.

– La línea dos tiene que ver con educación no formal, con las escuelas también, pero además con las academias, y la formación de niños, niñas y jóvenes, pero fuera de la escuela: Formación artística especializada para niños, niñas y jóvenes en edad escolar del sistema de enseñanza no formal.

– La tercera, tiene que ver con proyectos en los espacios culturales que tienen área educativa, mediación, formación de público, etc: Educación y Mediación Artística implementada por Espacios Culturales.

El fondo que gestiona el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, cuenta con un total de $600 millones para el financiamiento total o parcial de proyectos orientados al desarrollo de procesos formativos y pedagógicos vinculados a las artes, tanto en el sistema formal como no formal de educación.

Sobre la convocatoria

Se seleccionará un proyecto de cada región, independiente de la línea o modalidad a la que haya postulado, específicamente, a aquel elegible que hubiese obtenido el más alto puntaje en su evaluación.

La convocatoria considera un financiamiento máximo de $12.000.000 millones por proyecto, salvo en la modalidad Talentos Artísticos cuyo límite por proyecto es de $7.000.000 millones. FAE 2024 recibirá postulaciones hasta las 17:00 horas del 21 de agosto de 2023. Las bases están disponibles en https://www.fondosdecultura.cl

Otras convocatorias de la subsecretaría de las Culturas y las Artes, están disponibles para ser revisadas en el Calendario disponible en el mismo sitio web de fondos de cultura.

Sobre el Fondo de Fomento del Arte en la Educación (FAE)

Este fondo, que en sus inicios era para financiar proyectos exclusivamente para los liceos artísticos, fue rediseñado en 2012 y se amplía a otros establecimientos educacionales con proyectos artísticos, y así financia tanto iniciativas en la educación formal como en la educación no formal. Luego empieza a generar una línea de trabajo mucho más fuerte también con las instituciones culturales y sus programas de educación y mediación artística.