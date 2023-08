La orquesta de cámara de la UAysén, dirigida por Hector Méndez, junto a la camerata vocal de la UAysén, dirigida por Elena Villarroel, junto al actriz María José Viveros y 25 músicos y músicas regionales, dieron vida a Canto para una semilla, en el marco del cierre de la octava Escuela de Invierno de la Universidad e Aysén.

Natacha Pino Acuña, rectora de la UAysén, releva cómo la universidad ha avanzado en extensión. “Es una felicidad y un orgullo ir contribuyendo, desde la universidad que somos, haciéndonos cargo de acercar la cultura y, en este caso, de hacer memoria, con un espectáculo de primer nivel”.

25 músicos y músicas locales bajo la dirección de Héctor Méndez y Elena Villarroel, ensayaron por tres meses para lograr la puesta en escena que, con instrumentos como violas, violines, contrabajo, guitarras, y cellos, flauta y percusiones, además de múltiples voces de artistas sopranos, altos, tenores y barítonos, dieron vida a la magistral pieza musical. En la ocasión, la audiencia además presenció a la orquesta de la UAysén como número previo, y la presentación de un documental que da cuenta de cómo se logró este concierto.

Héctor Méndez, director de la orquesta de cámara de la UAysén se mostró agradecido y emocionado. “La emoción de presentar una obra tan linda e importante como esta, ante un público que quizás era la primera vez que oía esta pieza, en un formato orquestal que es único, nos llena de orgullo para seguir creciendo”, destacó.

Felipe Quiroz, valora la iniciativa de la UAysén. “Este concierto fue claramente emotivo, recuperar una pieza significativa durante los años 70, que se empieza a desarrollar y para recuperar el trabajo de Violeta Parra y qué mejor que a través de la voz y la música de músicos regionales”, indicó.

Canto para una Semilla fue estructurada por Luis Advis en forma de “cantata” o elegía”. Es decir, está escrita para ser declamada e interpretada por orquesta (clásica y andina) y coro. La obra fue estrenada en 1972 y destacó dentro del movimiento “La Nueva Canción Chilena”. Durante la dictadura cívico militar se prohibió su reproducción y vuelve con sus variadas interpretaciones con el retorno a la democracia.

María José Viveros, actriz que fue parte de la cantata, resume la experiencia con una frase de Violeta Parra. “Gracias a la vida que me ha dado tanto. Es de los trabajos más lindos que he hecho en la vida. Es un grupo hermoso y muy fraterno que me hizo sentir parte, y a teatro lleno, qué mejor”, comentó.

Esta exitosa interpretación de la orquesta de cámara y camerata vocal de la UAysén de la UAysén, se presenta el 13 de septiembre a las 19:00 horas en el Santuario del Carmen de Coyhaique y el 29 de septiembre en la catedral de Puerto Aysén, actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.