El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, informó que en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, durante el viernes 08 septiembre y el fin de semana, en dependencias del Ministerio de Obras Públicas se realizó la muestra fotográfica: “Infraestructura para La Memoria: Atentado a La Moneda y su reconstrucción”

Coyhaique.- La muestra comprendió una serie de fotografías que reflejan la destrucción en septiembre de 1973 de La Moneda y el trabajo de reconstrucción de ella que realizó la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, junto con la exhibición de diversos testimonios de los funcionarios que estaban trabajando el 11 de septiembre en dependencias del Ministerio de Obras Públicas y que sufrieron violaciones a los derechos humanos, así como también el recuerdo de las personas funcionarias detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, con el fin de construir memoria y futuro para proyectar las próximas décadas de nuestra institución y país.

La ceremonia de inauguración se inició con la voz de Silvia Martínez y guitarra del funcionario Matías Pizarro quienes interpretaron el tema Manifiesto de Víctor Jara, posteriormente se recordó en vídeo el bombardeo a La Moneda y se efectuó un minuto de silencio por los trabajadores detenidos y desaparecidos Jorge Ernesto Carrión Castro; Ismael Darío Chávez Lobos; Gustavo Manuel Farías Vargas; Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez; José Rosario Segundo Panguinamún Ailef; Mario Sandoval Vásquez; José Raúl Velásquez Vargas y entre ellos una mujer Elizabeth Mercedes Rekas Urra; y por los funcionarios MOP ejecutados políticos Camilo Clariel Carmona Concha; Carlos Aurelio Carrasco Cáceres; Agapito del Carmen Carvajal González; Óscar Armando Gómez Farías; Camilo Enrique Humeres Verdugo; Luis Francisco Pascual Núñez Álvarez; Julio Enrique Reyes Espinoza; Waldo Enrique Rivera Concha; Julio Fernando Tapia Martínez y Florindo Alex Vidal Hinojosa. Posteriormente, el baile de la Cueca Sola dio pie al corte de cinta que inauguró la muestra fotográfica.

En la ceremonia, el SEREMI del MOP señaló “esta exposición muestra lo que fue el bombardeo a La Moneda y su reconstrucción. Es un espacio de reflexión, es un espacio de recuerdo, porque se busca mantener viva la memoria para desde ahí, construir un futuro sin renunciar a la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas, pero con el eje principal además, de revalorizar la democracia y los derechos humanos. A 50 años del Golpe de Estado, hoy es la primera vez que como Ministerio de Obras Públicas dedicamos un acto de reparación simbólica en donde dimos a conocer los nombres de cada uno de los funcionarios detenidos, torturados, desaparecidos y ejecutados políticos. En esta ceremonia, fuimos acompañados también por trabajadores y trabajadoras y por algunas personas que fueron objeto de apremios, de tortura durante la dictadura y en este contexto hemos hablado como vinculamos la obra pública, la infraestructura con más democracia y más derechos humanos”.

Por su parte, Joaquín Real Hermosilla, prisionero político en el Centro de Detención Las Bandurrias en Coyhaique y Director de Radio Ventisqueros señaló: “Estar en esta exposición y acto de conmemoración de verdad llega con mucho sentimiento al alma. Recordar gracias a la fotografía y a los videos que hoy hemos visto tan cruento día, inicio de un quiebre democrático que no esperábamos es motivo de reflexión, y la reflexión justamente la hago basándome en esta exposición fotográfica, donde se muestra el horror de la destrucción de Patrimonios históricos los que desde hace dos a tres siglos atrás comenzaron a construirse en nuestro país. La Moneda tiene un simbolismo importantísimo en la construcción de la República y en la vida democrática de Chile, y de pronto no concibo y no acepto que se halla determinado destruirla de este modo, me parece que no era la manera de enfrentar este quiebre que tenía a las Fuerzas Armadas en pie. Junto con poder felicitar a los organizadores de esta exposición, quiero decir que conmemorar es importante, porque el recuerdo de aquello, nos debe proyectar al futuro pensando en que nunca más suceda algo por el estilo y además, porque es necesario que jamás por ningún motivo, jamás ni por ninguna justificación puedan volver a atropellarse los derechos humanos porque nuestra gente, el mundo, el ser humano y la civilización no merece retroceder a la barbarie”.

En tanto, Cristóbal Barceló, Delegado Presidencial Provincial de General Carrera junto con agradecer la invitación del SEREMI de Obras Públicas y a todo el equipo que preparó esta actividad indicó que fue “una actividad muy emotiva, que sin duda nos llama a continuar con el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, de pensar en democracia que sea memoria y futuro, de no volver a cometer los mismos hechos, los mismos actos que sin duda separaron, dividieron y destruyeron a nuestro país. Hoy en día nuestro rol es unir, es estar en democracia, es potenciar la tolerancia, el respeto y seguir con esos valores en el futuro”.