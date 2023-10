Juntos y separados, The Beatles siempre han tenido talento para lo inesperado. Y este año 2023 trae uno de los lanzamientos más esperados de su larga e interminable historia.

“Now And Then” es la última canción de The Beatles, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

“Now And Then” se lanzará en todo el mundo a las 2 p. m. GMT / 10 a. m. EDT / 7 a. m. PDT el jueves 2 de noviembre por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. El sencillo con doble cara A combina la última canción de los Beatles con la primera: el sencillo debut de la banda en el Reino Unido en 1962, “Love Me Do”, una contraparte verdaderamente apropiada de “Now And Then”. Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos®, y el lanzamiento presenta una portada original del reconocido artista Ed Ruscha. El nuevo vídeo musical de “Now And Then” debutará el viernes 3 de noviembre. Se anunciarán más detalles, incluidos los planes de estreno mundial.

El 1 de noviembre se estrenará un documental de 12 minutos “Now And Then – The Last Beatles Song”, escrito y dirigido por Oliver Murray. El estreno mundial en línea de la película se realizará en el canal de YouTube de The Beatles a las 7:30 p. m. GMT / 3:30 p. m. EDT / 12:30 p. m. PDT. Este conmovedor cortometraje cuenta la historia detrás de la última canción de The Beatles, con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson. El tráiler ya está disponible para verlo acá

● mezclas estéreo:

digitales; transmisión; Vinilo negro y de colores de 7 pulgadas (azul claro, transparente); vinilo negro de 12 pulgadas

o edición limitada exclusiva de la Beatles Store: casete; Vinilo veteado azul y blanco de 7 pulgadas

● Mezclas Dolby Atmos: digital; transmisión

Corte a 2021 y el lanzamiento de la serie documental “The Beatles: Get Back”, dirigida por Peter Jackson, que asombró a los espectadores con su premiada restauración de película y audio. Utilizando la tecnología de audio MAL de WingNut Films, el equipo de Jackson había desmezclado la banda sonora mono de la película, logrando aislar los instrumentos y las voces, y todas las voces individuales dentro de las conversaciones de The Beatles.

Este logro abrió el camino a la nueva mezcla de Revolver de 2022, obtenida directamente de las cintas maestras de cuatro pistas. Esto llevó a una pregunta: ¿qué se podría hacer ahora con el demo de “Now And Then”? Peter Jackson y su equipo de sonido, dirigido por Emile de la Rey, aplicaron la misma técnica a la grabación casera original de John, preservando la claridad e integridad de su interpretación vocal original separándola del piano.

En 2022, Paul y Ringo se propusieron completar la canción. Además de la voz de John, “Now And Then” incluye guitarra eléctrica y acústica grabada en 1995 por George, la nueva parte de batería de Ringo y bajo, guitarra y piano de Paul, que coincide con la interpretación original de John. Paul añadió un solo de guitarra slide inspirado en George; él y Ringo también contribuyeron con coros al coro.

En Los Ángeles, Paul supervisó una sesión de grabación en Capitol Studios para el melancólico arreglo de cuerdas típicamente Beatles de la canción, escrito por Giles Martin, Paul y Ben Foster. Paul y Giles también añadieron un último toque maravillosamente sutil: coros de las grabaciones originales de “Here, There And Everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”, entretejidos en la nueva canción utilizando las técnicas perfeccionadas durante la realización de la canción. LOVE programa y álbum. La pista terminada fue producida por Paul y Giles y mezclada por Spike Stent.

Paul dice: “Ahí estaba la voz de John, clara como el cristal. Es bastante emotivo. Y todos tocamos en él, es una grabación genuina de The Beatles. En 2023, seguir trabajando en la música de The Beatles y estar a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo emocionante”.

Ringo dice: “Fue lo más cerca que estuvimos de tenerlo de regreso en la habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, ¿sabes? Está muy lejos”.

Olivia Harrison dice: “En 1995, después de varios días en el estudio trabajando en la pista, George sintió que los problemas técnicos con la demostración eran insuperables y concluyó que no era posible terminar la pista con un nivel suficientemente alto. Si estuviera aquí hoy, Dhani y yo sabemos que se habría unido de todo corazón a Paul y Ringo para completar la grabación de ‘Now And Then’”.

Sean Ono Lennon dice: “Fue increíblemente conmovedor escucharlos trabajar juntos después de todos los años que papá no ha estado. Es la última canción que mi papá, Paul, George y Ringo hicieron juntos. Es como una cápsula del tiempo y todo parece estar destinado a ser así”.

El entusiasmo y la anticipación por “Now And Then” han ido en aumento desde junio, cuando Paul adelantó por primera vez “una nueva canción de The Beatles” en una entrevista con los medios. Finalmente, el jueves 2 de noviembre, “Now And Then” se compartirá con el mundo como siempre debió ser escuchado.

A esta última entrega de la historia grabada de The Beatles le seguirán nuevas ediciones de los dos álbumes recopilatorios que siempre se han considerado la introducción definitiva a su trabajo.

Desde su debut en 1973, las colecciones 1962-1966 (“The Red Album”) y 1967-1970 (“The Blue Album”) han introducido a innumerables oyentes de todas las edades, de todas partes del mundo, en el fandom de The Beatles de toda la vida. Ampliadas para sus nuevos lanzamientos de la edición 2023 (que saldrá el 10 de noviembre), las colecciones abarcan todo el canon grabado de The Beatles con 75 temas destacados, desde su primer sencillo, “Love Me Do”, hasta el último, “Now And Then”. Las 21 pistas recién agregadas a la colección (doce en ‘Red’ y nueve en ‘Blue’) muestran aún más de las mejores canciones de The Beatles.

En los últimos años, varias pistas de 1967-1970 y algunas de 1962-1966 han recibido nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos para los lanzamientos de los álbumes de edición especial de The Beatles, incluido Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (‘White Album’) (2018), Abbey Road (2019), Let It Be (2021) y Revolver (2022), así como nuevas mezclas estéreo para The Beatles’ 1 (2015). Todas las pistas que no aparecen en esos lanzamientos han sido mezcladas recientemente en estéreo y/o Dolby Atmos por Giles Martin y Sam Okell en Abbey Road Studios, con la ayuda de la tecnología de mezcla de audio de WingNut Films. Ambas colecciones incluyen nuevos ensayos escritos por el periodista y autor John Harris.