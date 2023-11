En una ceremonia se presentó el libro “Vivir en Puerto Aisén” escrito por María Isabel Quintana, adulta mayor nacida y criada en la ciudad portuaria, que años atrás se decidió por crear el libro que la llenó de reconocimientos y elogios.

Puerto Aysén.- En dependencias del Hotel Aysén y con la emotiva animación del escritor Eleodoro Sanhueza; autor de Almas en el Río; se realizó la actividad, donde se realizó un análisis literario de la obra, entre familiares y amigos de la autora.

El escrito cuenta la historia de Noemi Coyopae, trabajadora domiciliaria de los padres de la autora, del cómo se vivía en los primeros años en la ciudad de Puerto Aysén, además de las vivencias de la mujer mostradas de manera cronológica.

La escritora resalta que la lectura de su libro es fácil de seguir, ya que está escrito como un diario de vida y los capítulos no son muy extensos. También menciona que tiene el libro cuenta con tintes de ficción para hacer la lectura más interesante, pero que el contexto en el que se enmarca es el de un Puerto Aysén naciente y que se adecúa históricamente con relato, por lo que se puede aprender de como se vivía en esos años.

El alcalde Uribe se refirió al gran aporte histórico de la obra de María Isabel Quintana, “Para nosotros es un honor tener esta calidad de escritores. Ella a hecho también un trabajo en patrimonio porque uno de sus libros justamente trabaja sobre la historia de Puerto Aysén, entonces nosotros como ayseninos nos sentimos realmente privilegiados de poder hacer este tipo de encuentros, donde podamos conversar sobre nuestras historias y agradecerles a María Isabel por compartir su gran éxito y su premio con nuestra comuna”, comentó el edil.

María Isabel Quintana, también hizo el llamado a la gente para que se motiven a publicar sus escritos, sobre todo a los adultos mayores “Yo no sabía escribir, así que empecé muy de a poco, con un primer taller de escritura y después ya me fui abriendo un poco más. Yo eso les recomiendo a la gente que dice «Yo escribo para mí» No, la literatura tiene que salir, los demás tienen que conocela, entonces no se resten a decir que no escriben bien, además existen los editores, al cual uno le lleva su escrito y le corrige si es que tiene faltas de ortografía o errores de sintaxis u cualquier otro, entonces atrévanse, vayan a talleres y escriban”, expresó la autora.

El Libro se puede encontrar en varios comercios de la ciudad de Puerto Aysén y en la Biblioteca Pública local.