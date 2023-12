Integrantes de la Asociación de Pensionados de Chile Chico vuelven a brillar en obra de teatro

La Asociación de Pensionados y Jubilados “Humberto Orellana Mella” de Chile Chico, recientemente presentó la obra de teatro llamada “El casamiento de Peuro”, esto inserto en una serie de talleres que se realizan en la sede social de la organización, donde se pretende ofrecer actividades a las socias y socios para mantenerlos en actividad y demostrar que a pesar de las canas y los años aún tienen ganas de hacer cosas.

Chile Chico.- Esta obra ya fue presentada en Chile Chico en el año 1975 por un grupo de adultos jóvenes que se juntaban en las vacaciones cuando volvían de su lugar de trabajo, muchos de ellos profesores y la mayoría egresados de la Escuela Normal de Ancud, por lo que la obra en si tiene su origen en un ambiente chilote y adaptada a la forma de cómo vivían los que llegaron primeros a Chile Chico.

Es necesario tener presente que por lo mismo esta Obra de Teatro no es de autoría de la organización de la ciudad del sol, sino que los libretos fueron escritos por nuestro recordado y querido amigo José Orlando Panichini Cayún, conocido cariñosamente como Nanín.

En esta ocasión y quienes vieron el cumpleaños de don Chumingo el año 2019 (primera obra de teatro realizada por la Asociación de Pensionados), se darán cuenta que hay cambios en algunos personajes lo que se ha dado por que algunos actores o actrices han tenido problemas de salud, lo que les ha impedido estar presente y también porque aparecen nuevos y al no tener personas dispuestas o disponibles entre los socios para asumir este compromiso, se buscó e invito entre los vecinos y conocidos para sumarse a esta obra. Para esto también se extendió la invitación a otros amigos en lo que se refiere a la música y cantos.

Desde la Agrupación de Pensionados de Chile Chico, agradecieron en forma especial a todos y todas quienes asistieron y acompañaron repletando el gimnasio. Así mismo, a todos quienes ayudaron a montar en escena esta obra que esta inserta en el Taller Expresarte de Fundación Prodemu, ejecutado por la Gestora, Carolina Remolcoy Cocio y el apoyo de Rosa Adue Gallardo durante el año. Además, se puso en valor el apoyo de todos los vecinos que facilitaron artículos antiguos y materiales que sirvieron para la construcción y la ambientación del rancho de la obra de teatro.

La mayoría de las escenas se desarrollaron en el Fogón lo que era habitual en los tiempos que quisieron recrear y la fiesta en si en el frontis de la mediagua que más que nada es el lugar destinado a los dormitorios. “Para nosotros fue un gran desafío esta puesta en escena, pero lo hicimos de corazón y el resultado fueron muchos aplausos y felicitaciones”, destacaron desde la organización.

Arnaldo Cruz Peñaloza, integrante de la Asociación de Pensionados y Jubilados “Humberto Orellana Mella”, señaló que, “lo importante más allá de todo es que una vez más demostramos que somos capaces de realizar estas presentaciones, que fue una meta que me impuse cuando ingresé a la Asociación de Pensionados y gracias a Dios he logrado que los socios se hayan entusiasmado con la idea, ahora solo queda pendiente la formación de un grupo folclórico y la idea es conformarlo el próximo año”, mencionó.