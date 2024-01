Ministerio de las Culturas financiará 4 proyectos PAOCC 2023 en la Región de Aysén

Cuatro organizaciones de la Región de Aysén podrán trabajar sus planes de gestión 2024 y ejecutar relevantes proyectos culturales, tras adjudicarse fondos del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOCC 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Coyhaique.- Se trata de Malotun, Escuela de Danzas Zíngara, Paralelo 47 y Memoria Austral, quienes gestionarán un total de $220.815.305. Tanto Malotun como Zíngara han trabajado anteriormente con recursos de PAOCC con exitosos resultados en formación, circulación, participación y festivales.

Para la bailarina Ana Ansón, parte del equipo de Zíngara la noticia “nos pone superfelices y es una especie de validación de que vamos por buen camino, de que el esfuerzo y dedicación que estamos poniendo en este proyecto de formación en danza vale la pena. Y también nos da mucho tranquilidad porque al final estos planes de gestión te dan la tranquilidad de que durante todo este año vas a poder seguir pulsando la danza en la región. Volvemos a dejar un ratito la incertidumbre para tener certezas y eso siempre es agradable”.

La Agrupación Cultural Comunitaria Malotun trabaja las culturas en Aysén desde 2010 y ha llevado adelante importantes festivales de teatro y música como el Patagonia en Escena y The Dark Side of The Sur, que han sido cofinanciados los últimos años a través del PAOCC. La gestora cultural Verónica Ibieta, directora de Malotun, piensa que “recibir este fondo para nosotros es una grata satisfacción, porque realmente hay un respaldo en tu trabajo; se ve que hay nuevas formas de financiación de parte del Estado que hacen que ya la concursabilidad tome nuevos caminos. Si bien nosotros, año a año, tenemos que postular a este fondo, igual es muy interesante porque la forma de asignación tiene que ver con tu propia trayectoria, y con tu propia capacidad de rendir bien los fondos para cumplir con todas las actividades comprometidas y cumplir con todas las transparencias. Son fondos superexigentes”.

La Corporación Memoria Austral trabaja la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural en Aysén. Su presidenta, la arquitecta María Dolores Altamirano, dijo que “lo primero es agradecer al ministerio por habernos adjudicado este fondo. Estamos muy contentos porque este año, el PAOCC nos va a permitir implementar acciones de participación en las que queremos socializar todo el conocimiento que hemos adquirido y generado desde la corporación durante estos primeros 10 años de funcionamiento. Además, ejecutaremos algunas iniciativas que fomentan la creación y la experimentación artística y cultural”.

La periodista Catalina Camus, parte del equipo de Paralelo 47, explica que “para el trabajo que desempeñamos en alianza con Pulso Austral es una maravillosa noticia recibir este PAOCC que nos permitirá fortalecer el trabajo que hacemos en las comunidades rurales y continuar aportando al bienestar de quienes habitan esta Región de Aysén, desde la conexión con el arte, con la cultura y siempre en contacto con la naturaleza. Vamos a continuar por el camino de visibilizar Aysén como un territorio textil, llevando el trabajo que realizamos con artesanas más allá de esta región, a otros lugares de Chile y también al país vecino, en Argentina estaremos”.

“Los PAOCC fortalecen el trabajo que uno hace como gestor cultural”, dice Ana Ansón de Zíngara. “En nuestro caso, el foco siempre ha sido formativo como academia artística y como escuelita de danza. Para nosotros es importante la formación que se han llevado las alumnas a través de todo este año. Hay profesores que están dedicados al 100% a estos alumnos, en sus disciplinas, en el proceso”, finaliza.