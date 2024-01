Municipalidad de Cochrane lanza libro sobre el patrimonio fotográfico de sus habitantes

Una jornada marcada por las emociones y el reconocimiento a la obra de un vecino de la comuna se vivió el pasado jueves en el Museo Municipal con el lanzamiento del libro “Patrimonio Fotográfico de Cochrane”, proyecto desarrollado por la Municipalidad de Cochrane mediante el financiamiento del 8% del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.

Cochrane.- El ejemplar contiene una recopilación de los años de trabajo de Don Gaspar Aguilera Fierro (Q.E.P.D) y su esposa, Trudy María López Kutcher, quienes tuvieron la importante labor de inmortalizar el modo de vida de los cochraninos en el siglo pasado, destacando su presencia en bautizos, velorios, funerales, fiestas, desfiles y encuentros deportivos. Además, brindaron una importante ayuda a la comunidad fotografiando a sus vecinos para que pudieran obtener su cédula de identidad.

Daniel Aguilera, hijo del fallecido fotógrafo, no ocultó sus emociones al hablar sobre el legado de su papá. “Es un tremendo honor, un tremendo orgullo que se haya reconocido el trabajo que realizó mi padre durante años en el tema de la fotografía. El reconocimiento que se ha hecho y las palabras que dirigió el alcalde a nuestra familia nos llenan de orgullo y nos sentimos muy agradecidos, porque sentíamos que teníamos la responsabilidad de entregar estos registros para todo Cochrane, porque le pertenece a toda la gente de nuestra tierra”, manifestó.

“Invitamos a toda la comunidad que se acerqué al Museo. Van a encontrar fotos antiguas restauradas, muy bonitas, que a uno le traen muchos recuerdos de la niñez”, agregó.

El alcalde de la comuna de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, se mostró feliz por el trabajo realizado y destacó la importancia que tiene este ejemplar para la ciudad. “Más que fotografías, nos permite conectarnos con las emociones, con la historia, con las vivencias de una época importante del desarrollo de la Tierra del Baker”, resaltó.

“Entre el año 1977 y 1990, Gaspar Aguilera, un vecino nuestro, plasmó las distintas actividades, cumpleaños, fiestas, eventos, la vida cotidiana de los cochraninos y cochraninas. Por lo tanto, hoy en nuestro museo comunal ponemos en valor aquello y lo ponemos al servicio de quienes habitamos la Tierra del Baker y a quienes nos visitan”, cerró.

Sus palabras fueron compartidas por Nélida Muñoz Vargas, encargada provincial del Gobierno Regional de Aysén, quien destacó el aporte del 8% del GORE para que este proyecto se materializara. “Qué honor para mí, siendo hija de esta provincia, poder ver como podemos ir reconociendo a todos quienes colonizaron e iniciaron la vida acá en Cochrane para poder tener la comuna actual”, destacó.

La autoridad apuntó a que “ahí es cuando cobra importancia llegar con estos recursos a los territorios más apartados, de poder transmitir a todos quienes no conocen las memorias y el patrimonio, pero también proyectarlo hacia el futuro para que nuestros hijos y nietos puedan tener esto en sus manos y puedan conocer la historia de una comuna con un recurso que puede que no sea tan alto, pero por Dios que es importante”, concluyó.