Invitan a fiestas costumbristas en Villa la Tapera con jineteadas y rodeo

Todo comenzó en Lago Verde, continuó en Villa Amengual, y ahora, este fin de semana, desde el 22 al 25 de febrero, la fiesta y las actividades se concentrarán en Villa la Tapera. Localidad que promete dar broche de oro a un mes donde abundaron los panoramas costumbristas, en celebración del aniversario número 87 de la comuna de Lago Verde.

Lago Verde.- Y es que en Villa la Tapera, al ser una localidad fronteriza, unirá las tradiciones campestres tanto chilenas como argentinas, en una fiesta que incluirá jineteadas, rodeo, y una noche de música en vivo donde destaca la ranchera y el chamamé.

Villa Amengual fue una fiesta inolvidable es por eso que el alcalde Nelson Opazo resalto que fue, “maravilloso poder compartir con gente tan diversa, de diferentes lugares. El comportamiento ejemplar, el ambiente familiar, una concurrencia absolutamente masiva. De verdad un saldo absolutamente positivo, fue un rotundo éxito”.

Ahora todo se traslada hacia Villa la Tapera, donde el alcalde ha extendido la invitación a toda la región para que los acompañen a disfrutar de la espectacular parrilla de actividades: “que definitivamente son recomendables para cualquier persona que quiera pasar un momento agradable, compartir la cultura, lo que es la idiosincrasia local, de comunas y territorios como los nuestros”.

Además del rodeo y las jineteadas, en la noche se vendrá un baile a cargo de Estampa Lagoverdina, Los Reyes del Pago, Los Halcones Negros, Los Luceros del Valle, Many Many, Cinchando pa’ no aflojar y Los Tukas del Sur entre otros.

Finalmente, el alcalde Opazo quiso dirigir unas palabras de reconocimiento a quienes están trabajando para que estos eventos funcionen con el éxito que han tenido: “para nosotros es solo agradecimiento a la gente que nos permite desarrollar este tipo de actividades. Un equipo de trabajo súper comprometido, que cumple a cabalidad con los desafíos que nos imponemos semana a semana”, concluyó.