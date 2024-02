CATFISH AND THE BOTTLEMEN REGRESAN CON NUEVO SINGLE “SHOWTIME”

Al comenzar un nuevo capítulo monumental, los gigantes Catfish and the Bottlemen, ganadores de premios BRIT y con múltiples ventas de platino, regresan hoy con su nueva música luego de cinco años y anuncian sus primeros shows desde 2021, todo antes de encabezar Reading & Leeds. Festival por segunda vez.

El nuevo single himno listo para el estadio, ‘Showtime’ ya está disponible a través de Island Records.

El líder, compositor y multiinstrumentista Van McCann grabó la canción en Los Ángeles con el productor ganador de varios GRAMMY Dave Sardy (Oasis, LCD Soundsystem, Rolling Stones). Reflejando el optimismo bañado por el sol de Los Ángeles y marcando una evolución audaz en la composición de Van, es la primera canción que lanza de Catfish and the Bottlemen, del cuarto álbum de estudio que próximamente se anunciará.

ESCUCHA ACÁ

Cuando Catfish and the Bottlemen anunciaron su regreso a lo más alto del escenario principal del Reading & Leeds Festival con un clip de actuación de alta energía, la banda se encontró con una reacción frenética por parte de los fans. A lo largo de la última semana, la anticipación alcanzó un nivel extremo cuando se publicaron misteriosos ‘Showtimes’ en todo el mundo, lo que provocó que el teaser de Instagram ‘Showtime’ de Catfish and the Bottlemen recibiera más de 100.000 me gusta en menos de 24 horas. La especulación rodeó los mensajes crípticos mientras su audiencia se preguntaba si las burlas indicaban un concierto, nueva música o algo más, y la emoción aumentó aún más cuando se entregaron a los fanáticos postales que simplemente decían “Back To The Graft Again”.

Venerado por sus incendiarias presentaciones en vivo, el lanzamiento de ‘Showtime’ va acompañado de la noticia de dos espectáculos masivos al aire libre. Anunciados exactamente 900 días desde la última vez que la banda tocó frente a un público en vivo, realizarán un espectáculo principal en el Castillo de Cardiff el 19 de julio y en las Summer Sessions de Edimburgo el 24 de agosto. Las fechas aterrizan entre su regreso imperdible para encabezar el escenario principal del Reading and Leeds Festival.

Las entradas para todos los espectáculos saldrán a la venta a las 10:00 GMT

del viernes 1 de marzo

La perspectiva sonora de Catfish and the Bottlemen ha consolidado su lugar entre las bandas británicas más exitosas del siglo XXI. Firmaron con Island Records en 2014 después de años de giras incesantes, su LP debut, The Balcón, saltó al Top 10 del Reino Unido y les ayudó a conseguir el British Breakthrough Act en los BRIT antes de conseguir su histórico álbum número uno con The Ride. Desde entonces, han acumulado más de mil millones de reproducciones, dos millones de ventas de álbumes y se están acercando a los 10 millones de ventas de sencillos. En el escenario, Van McCann posee una energía magnética única y es considerado uno de los grandes líderes en vivo del rock moderno. En los cinco años transcurridos desde el lanzamiento de su álbum debut, vendieron más de medio millón de entradas y tocaron ante más de 2 millones de personas.

Van McCann ha vuelto a donde debe estar: encabezando festivales, terminando un nuevo álbum y comenzando una nueva era dinámica y emocionante para Catfish and the Bottlemen. ‘Showtime’ proporciona la única explicación: