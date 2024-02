“Bach en la Ruta”: El personalizado formato que pone la música clásica al alcance del lejano público de la Patagonia

Por tercer año consecutivo el maestro Matias de Oliveira Pinto, junto a la artista regional Magdalena Rosas Ossa, recorrió gran parte del sur de Aysén llevando la música clásica en vivo a lugares y comunidades donde de otra forma ésta no llegaría. “Bach en la Ruta” se llama la propuesta, que combina la interpretación en violonchelo de piezas tradicionales de Johan Sebastian Bach, compositor y director de orquesta alemán de la época barroca.

Aysen.- En esta ocasión la gira fue binacional, partiendo el 10 de febrero en Chile Chico, para seguir el domingo 11 en Los Antiguos (Argentina), el lunes 12 en Perito Moreno (Argentina) y el miércoles 14 en Lago Posadas (Argentina). El viernes 16 se presentaron en Cochrane, el sábado 17 en Puerto Bertrand, el domingo 18 en Puerto Guadal y el lunes 19 en Puerto Río Tranquilo.

El periplo concluyó el martes 20 de febrero en Coyhaique.

“Éste es un proyecto que llevamos haciendo durante tres años y que busca acercar la música a las comunidades que no tienen oportunidad de tener normalmente el conocimiento y la experiencia de este tipo de instrumentos, este tipo de repertorio y menos la oportunidad de ver un maestro del nivel de Matias de Oliveira en acción” señaló Magdalena Rosas. “Él normalmente toca en lugares muy grandes, con orquestas muy grandes y esta oportunidad es única” agregó.

Explicó la también concertista que incluso “para nosotros como profesores, para mí como profesora en Coyhaique es una gran oportunidad de mejorar mi calidad, de aprender, de tener experiencias que en otras situaciones no podría tener y es una manera para mí en lo personal de resistir acá en la región, de poder decir se pueden hacer cosas, aunque somos una región pequeña, aislada, igual se puede hacer cosas y tener acceso a experiencias como las que tenemos con ‘Bach en la Ruta’ con Matias”.

Matias de Oliveira destacó en especial la forma en que se realizan los conciertos. “Es un formato muy especial, de ir en diálogo con la comunidad, hablar con la gente. Es mucho más íntimo. Uno ve, puede preguntar, así que es un formato inédito de alguna manera” indicó. Esto, dado que en las presentaciones tradicionales el público no puede expresarse, por ello en la región es “mucho más personal, uno se aproxima con las explicaciones, se aproxima más a la música, la ve un poco desde el punto de vista del músico también, eso es lo interesante”.

Asimismo, para el maestro es fundamental “llevar la música clásica hasta donde no se hace mucha música clásica, creo que eso es el logro especial de este proyecto. Y en un nivel muy alto”. En este sentido “el repertorio es muy selecto, porque las suites de Bach es algo que es muy abstracto, no es una música que uno escucha todos los días. No es que vamos a ir haciendo concesiones artísticas solo para tocar algo popular o algo así. No, tocamos lo que nos parece mejor, lo más importante de la música. Llevar algo nuevo a la gente” concluyó.

Matias de Oliveira es concertista en violonchelo, con presentaciones constantes en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. Es director artístico de los Festivales de Ouro Branco (Brasil) y Verden (Alemania). En Berlín realiza interpretaciones en la Filarmónica, Konzerthaus, Appollo-Saal Der Staatsoper. Actualmente es docente de violonchelo en la Universidad de Munster y en la Universidad de las Artes de Berlín.

Este 2024 fue uno de los invitados especiales de la X edición del Festival Internacional de Música en la Patagonia, que se desarrolló a principios de febrero en Coyhaique. Y en enero fue el director musical de la VI versión de Patagonia Chelofest, también en la capital regional.

Por ello el trasladarse hasta las localidades interiores tiene una relevancia especial.