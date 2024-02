Entretenidas actividades marcan cierre del centro de cuidados para trabajos de temporada en 3 comunas

Un mes de entretenidas actividades para niñas y niños es lo que vivieron en las comunas de Cisnes, Ibáñez y Guaitecas a través del programa Centro de Cuidados para Trabajos de Temporada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que se lleva a cabo en alianza con los 3 municipios, el Instituto Nacional de Deportes, IND y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.

La conocida “escuelita de verano” como le llaman cariñosamente, permitió a madres, padres y cuidadores que pudieran trabajar en temporada estival con tranquilidad, disponiendo de una serie de actividades deportivas y recreativas para 60 niñas y niños.

Cristofer es uno de los niños que disfrutó de las actividades que se hicieron en Melinka, donde participó de un taller de kayak, senderismo, entre otras actividades “Lo he pasado muy bien y le agradezco al tío por todo lo que ha hecho, así que gracias”. Nicole Águila, madre de dos hijos pudo trabajar este verano sin problemas ya que fue beneficiada con el Programa “bueno a mí me ayudó mucho porque trabajo todo el día entonces para mí fue un apoyo el tenerlos todo el día allá y también con la alimentación que me alivia como mamá y también por ellos que se mantenían ocupados en otras actividades y quehaceres”.

Satisfechos con la ejecución, tras el permanente acompañamiento técnico del equipo ministerial y las lúdicas actividades que se implementaron como talleres de escalada, senderismo, kayak, zumba kids, voleibol, kárate, el seremi (S) de Desarrollo Social y Familia, Claudio Venegas comentó “Estamos en proceso de cierre con gran concurrencia y mucha felicidad porque los centros cumplieron el objetivo de funcionar de forma segura para niñas y niños, mientras los padres trabajan en alguna temporalidad. Lo interesante es que no realizamos por primera vez estas escuelas, por ejemplo, en Cisnes es la décima versión y siempre con grandes resultados. El ministerio con esta oferta asegura a familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades proporcionándole a los niños estos espacios de recreación, alimentación y fundamentalmente de seguridad”.

En Puerto Ibáñez el cierre contó con una tarde recreativa donde se sumó con actividades el programa Elige Vivir Sano, por lo que el alcalde de la comuna, Juan Saldivia relevó “Nosotros estamos muy contentos de haber tenido este programa. Los niños han manifestado la alegría de haber disfrutado de este mes de actividades junto a los monitores y las tías de alimentación, lo cual sin duda permite que las familias puedan realizar sus actividades de trabajo durante estos meses. Así es que estamos muy agradecidos por la oportunidad y esperamos que se pueda mantener el próximo año”. En tanto desde la comuna de Cisnes, Katherine Calquín directora de Desarrollo Comunitario manifestó “Felices, encantados con lo que ha sido toda esta temporada, los niños han tenido diferentes actividades es un espacio seguro y recreativo. Agradecemos a todos los organismos que lo hacen posible Junaeb, IND y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que están pendientes y donde hacemos un trabajo colaborativo entre todos”.

Muy importante para el desarrollo del Centro fueron las 3 raciones alimenticias diarias aportadas por Junaeb, por lo que el director regional, Manuel Vivar comentó “Estamos muy contentos de haber participado en el Programa en las tres comunas y valoramos precisamente el impacto que generan donde contribuye en la disminución de brechas en la generación de ingresos para mujeres cuidadoras y contentos de haber puesto a disposición nuestro programa de alimentación con toda la logística que eso conlleva”.

Destacando el compromiso de gobierno que proporciona entre otros elementos, seguridad y bienestar a las familias trabajadoras, finalmente la seremi de Deportes María Eugenia Durán destacó el trabajo y financiamiento del IND para contratar a los profesores y monitores en los 3 Centros “Esto ratifica el compromiso de nuestro presidente Boric y que viene sucediendo hace tiempo con administraciones anteriores, por lo tanto es muy importante como cada administración va reforzando este compromiso con las niñeces y con los padres trabajadores que tienen en este espacio una instancia para tener a sus hijos resguardados con profesionales del deporte y así puedan ejercer sus labores de manera tranquila”.