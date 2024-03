Tras su actuación sorpresa en Los Oscar ANDREA y MATTEO BOCELLI estrenan nueva versión de “‘TIME TO SAY GOODBYE”

“Time To Say Goodbye” reúne a Andrea y Matteo Bocelli tras su exitoso álbum navideño, A Family Christmas, y, antes de eso, su conmovedor dueto ‘Fall On Me’, que ya ha acumulado más de 115 millones de visitas en YouTube por el vídeo musical que lo acompaña. El estilo compositivo único de Hans Zimmer crea un paisaje sonoro épico para la nueva canción y transforma por completo el muy querido éxito de Bocelli, manteniendo al mismo tiempo su apasionante núcleo musical y su poderosa voz. “Time To Say Goodbye” es la canción que lanzó a Andrea Bocelli al estrellato internacional hace casi tres décadas (en su versión original italiana “Con te partirò” y en la versión posterior con Sarah Brightman), y ambas han logrado cientos de millones de reproducciones.

Andrea Bocelli celebra su 30.º año en la industria de la música con una serie de momentos importantes a lo largo de 2024, que incluyen presentaciones en vivo en todo el mundo (con algunas estrellas invitadas sorpresa), un nuevo documental llamado Andrea Bocelli: Because I Believe y más lanzamientos musicales emocionantes. y colaboraciones asombrosas por venir.

En septiembre pasado, Matteo Bocelli lanzó su álbum debut aclamado por la crítica, llamado Matteo. También protagonizó la campaña navideña global 2023 de GUESS, que se rodó en Italia, el país natal de Bocelli. Matteo Bocelli estará de gira por Estados Unidos esta primavera.

ESCUCHA ACÁ