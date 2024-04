Punto de Cultura Comunitaria de Puerto Cisnes rescata la historia y el patrimonio local

25 niños y niñas atentos, observando y apreciando los principales puntos turístico-culturales de la ciudad de Puerto Cisnes. Para la profesora y guía turística Marta Alegría, es una forma muy práctica para que estudiantes rescaten y valoren la identidad de su territorio. Convencida de esto, Marta va narrando quiénes fueron los primeros y dónde comenzó el poblamiento de Cisnes.

Cisnes.- El proyecto comienza en el Punto de Cultura Comunitaria Agrupación Arte y Mate, con el apoyo y seguimiento de la Seremi de Culturas Aysén. Contempla varias etapas que derivan en distintos recorridos patrimoniales para diversos públicos de la localidad.

Esta vez fue el turno de estudiantes de segundo medio del Liceo de Puerto Cisnes, quienes escucharon atentos la reseña de las distintas paradas del recorrido, históricas propiedades que narran el patrimonio y la historia cisnense.

Marta cuenta sobre la génesis del proyecto: “Unos exalumnos míos me dijeron ‘tia, quedé en la universidad y no hallo la hora de irme de este pueblo’. Esto me dejó inquieta por lo poco que valoran los jóvenes todo lo que se ha hecho, porque no conocen cuánto ha costado. Al tiempo después hicimos este proyecto. Quise hacer algo que beneficiara a la comunidad y se dio la oportunidad de hacer un curso de guía, lo aprobé y ese fue el inicio”.

Y ya llevan dos años recorriendo la localidad con recorridos turístico-patrimoniales para distintos públicos: turistas, vecinos y estudiantes.

El estudiante Israel Ancamil volvió contento del paseo porque “se aprenden bastantes cosas que uno no sabe del pueblo. Uno pasa todos los días por esas casas y no cacha bien, pero ahora gracias al tour uno se informa más sobre eso”. A su compañera Catalina Sánchez le pareció “entretenido, ya que ahora podemos ver lugares de forma diferente a cómo los veíamos antes porque conocemos su historia”.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, dice que “esta es una muestra de cómo las buenas ideas se potencian al recibir el apoyo adecuado. En este caso, que la comunidad de Cisnes cuente con un Punto de Cultura que pone en valor el patrimonio local y la historia de sus orígenes es, sin duda, un importante testimonio para sus habitantes y una forma de rescate que la comunidad valora”.

La gestora cultural de Arte y Mate, Antonieta Inostroza, recuerda que al inicio “vimos que la actividad turístico-cultural salió totalmente fortalecida. Cuando partimos, empezamos a visitar cada una de las casas porque me parecía que el recorrido podía reconstruir mucho mejor la historia y así la gente tenía una imagen de lo que estábamos contando. Resultó y no hemos parado desde entonces”.

Marta Alegría termina el recorrido, los estudiantes descienden del bus y ella reflexiona: “Me encanta porque es una forma de devolver todo lo que este pueblo hizo por mi familia; me dio un lugar donde criar en paz y un trabajo también para criar a mi familia”.

El Punto de Cultura Comunitaria Arte y Mate de Puerto Cisnes se sumará a las celebraciones del Día de los Patrimonios, este 25 y 26 de mayo.