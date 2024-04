Con premiación a nuevos lectores, Biblioteca Pública de Aysén concluyó actividades por el “Día del libro”

También se reconoció al mejor lector 2023, don José Miguel Espinoza, de 74 años, quien aseguró que en menos de 10 días logra leer 4 textos, privilegiando historias policiales y de la Patagonia

Puerto Aysén.- Varias fueron las actividades que la Biblioteca Pública de Aysén organizó y llevó a cabo, en el contexto del “Día del Libro y Derecho de Autor”, por mencionar algunas, conversatorio entre escritor local y residentes del ELEAM San Bernardo, Taller de Escritura Creativa para Cuentos Breves, Lectura Dramatizada y actividades lúdicas a usuarios/as del Albergue Municipal, cuenta cuentos con equipo Aula Patagona, presentación de libros de autores regionales.

Además, se realizó una actividad de cuenta cuentos con autoría propia de estudiantes del liceo Raúl Broussain Campino, también junto a una nueva instancia de tenencia responsable se desarrolló la escritura creativa denominada “carta a mi mascota”. En tanto, la ceremonia de cierre tuvo lugar en el segundo piso de la Biblioteca de Puerto Aysén, donde hubo reconocimiento a pequeños que se están iniciando en la lectura y otros, como don José Miguel Espinoza, quien desde los 8 años ha sido un amante de la lectura, hoy a sus 74 años, se ha convertido en el mejor lector, lo que agradeció, contando cual ha sido su lectura favorita y dejando un mensaje a las nuevas generaciones.

“Estoy leyendo cuatro libros en diez días aproximadamente, me leí casi complejo todo lo relacionado a la dictadura, que es bueno que la gente, que los jóvenes lo lean, para que conozcan la historia. También me gustan las historias policiales, vivencias de la zona, de la Patagonia, eso me interesa mucho. En la lectura esta nuestro poder y el llamado especialmente a los niños a que lean, porque es parte de la educación y aprenden a escribir muy bien leyendo”, remarcó don José Miguel.

Para el Alcalde, Julio Uribe, es muy importante el énfasis que ha dado su gestión municipal al rescate cultural, lanzamiento de libros de escritores locales y el interés de niños y jóvenes en ser parte de actividades al interior de la Biblioteca Pública de Aysén, como también adultos y adultos mayores.

“Estuvimos premiando a nuestros lectores, tanto pequeñitos como adultos mayores, quienes son público permanente del Municipio, eso a nosotros nos motiva mucho, poder estar generando actividades en nuestra biblioteca. Durante esta semana se han realizado una serie de actividades, durante el mes también, por lo tanto, agradecer el gran trabajo del equipo de la biblioteca liderado por Yasna Jara. Reconocer, además, a todas las familias que son parte de la biblioteca, artistas, escritores, personas del comercio que hacen su aporte, como así también las empresas privadas. Por ello aquí ha ocurrido algo muy interesante, donde están involucrados los colegios y eso a nosotros nos motiva demasiado”.

Yasna Jara, encargada de la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, puso en valor la participación de la comunidad en cada una de las actividades que se programan durante el año y en particularmente para el día del libro.

“Lo importante de esto es que nos acompañen, pero también, la transversalidad y el encuentro intergenacional, tener a niños de 4 años como mejores lectores hasta adultos mayores de más de 70 años. Esto quiere decir que todavía tenemos mucho futuro, nuestra sociedad aysenina está en el rumbo de la lectura y de la escritura creativa y nosotros como biblioteca simplemente podemos apoyar a que esto siga avanzando. Un abrazo especial y los agradecimientos siempre los hemos dado a quienes nos apoyan como el Club de Lectura, Mesa del Fomento Lector y cada uno de los departamentos municipales que nos colaboraron en esta semana de actividades”.

Con esta y otras actividades la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, cada día aumenta la cantidad de personas que se interesan por la lectura y ser parte en las instancias que se dan permanentemente al interior de este espacio.