Ya puedes ver el documental de The Beatles “Let It Be,” en Disney+

Lanzada por primera vez en mayo de 1970 en medio del torbellino de la ruptura de The Beatles, “Let It Be” ahora ocupa el lugar que le corresponde en la historia de la banda. La película ahora sale a la luz a través de su restauración y en el contexto de las revelaciones que surgen en la serie documental de Peter Jackson, ganadora de múltiples premios Emmy®, “The Beatles: Get Back”. Lanzada en Disney+ en 2021.

“Let It Be” contiene imágenes que no aparecen en la serie documental “Get Back”, y lleva a los espectadores al estudio y a la azotea de Apple Corps en Londres en enero de 1969 mientras The Beatles, junto con Billy Preston, escriben y graban su canción ganadora del premio GRAMMY®.

Con el lanzamiento de “The Beatles: Get Back”, el clamor de los fanáticos por la película original “Let It Be” alcanzó un punto álgido. Con el apoyo total de Lindsay-Hogg, Apple Corps pidió a Park Road Post Production de Peter Jackson que se sumergiera en una restauración meticulosa de la película a partir del negativo original de 16 mm, que incluyó una cuidadosa remasterización del sonido usando la misma tecnología de mezcla que se aplicó al Serie documental “Get Back”.

Michael Lindsay-Hogg dice: “’Let It Be’ estaba listo para publicarse en octubre/noviembre de 1969, pero no salió hasta abril de 1970. Un mes antes de su lanzamiento, The Beatles se disolvió oficialmente. Y entonces la gente fue a ver ‘Let It Be’ con tristeza en el corazón, pensando: ‘Nunca volveré a ver a los Beatles juntos’. Nunca volveré a tener esa alegría”,Me quedé estupefacto por lo que Peter pudo hacer con ‘Get Back’, utilizando todo el metraje que había filmado 50 años antes”.

“Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, ‘Let It Be’, haya sido restaurada y finalmente se reestrene después de no estar disponible durante décadas”, dice Peter Jackson. “Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para ‘Get Back’, y siempre pensé que ‘Let It Be’ era necesario para completar la historia de ‘Get Back’.

“Let It Be”, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, está protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con una aparición especial de Billy Preston. La película fue producida por Neil Aspinall con The Beatles actuando como productores ejecutivos. El director de fotografía fue Anthony B Richmond.