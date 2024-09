Agentes de todo Aysén fortalecerán la gestión cultural, gracias a diplomado de la Universidad Los Lagos y Culturas Aysén

22 agentes culturales provenientes de nueve comunas de la Región de Aysen participaron en la clase presencial del Diplomado de Gestión Cultural, Investigación y Creación que dicta la Universidad de los Lagos a integrantes de la Red de Activación del Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas.

“Desde el Gobierno, estamos en una continua mejora y sabemos que ese impacto se va a notar en cada territorio donde estos 22 diplomados desenvuelvan sus herramientas y las habilidades adquiridas durante esta experiencia que podemos brindar gracias al trabajo conjunto de Red Cultura y la Universidad de Los Lagos”, dijo el Seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz.

Los y las estudiantes que participan del diplomado provienen de las comunas de Tortel, Cochrane, O´Higgins, Río Ibáñez, Chile Chico, Aysén, Coyhaique, Cisnes y Guaitecas. Uno de los objetivos fundamentales de esta experiencia formativa es fortalecer las redes de gestión cultural en la Región de Aysen y sostener un modelo de descentralización, cuyos contenidos alcancen a cada rincón del territorio.

Daniel Rojas llegó desde Villa O’Higgins y valoró enormemente el diplomado: “Este Diplomado en Gestión Cultural me tiene muy contento y satisfecho. El sábado tuvimos nuestra primera clase presencial y me pareció buenísima. De hecho, en la mañana tuvimos una clase híbrida con compañeros de otras regiones y pudimos compartir varias vivencias, conceptos y conocimientos, los cuales me parecieron fantásticos. Incluso, escuchar a mis propios compañeros de aula; me siento superhonrado y afortunado de poder compartir con personajes como ellos. A muchos de ellos los admiro mucho”.

El programa contempla tres instancias presenciales, dos en formato seminario y una en formato Clase Magistral de certificación y cierre de programa, que tendrá lugar en Coyhaique para los participantes de la Región de Aysén. Las fechas de realización y horarios serán acordados entre las partes, considerando que deben realizarse en los meses de septiembre y noviembre de 2024.

La Ceremonia de Certificación ocurrirá el 20 de noviembre de 2024 en el Museo Regional de Aysén, en el marco del Encuentro Macrozonal “Patagonia, Enlazando Culturas”, que reunirá en Coyhaique a representantes de las regiones de Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, Metropolitana, Maule, Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Ñuble y Arica y Parinacota.