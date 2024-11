Universal Music marca la pauta e inicia la semana del 25 aniversario de Latín Grammy© con un evento histórico, único e inolvidable celebrando a las mujeres latinas

Anoche, Universal Music Group y Pandora dieron inicio a la semana más importante de la música latina con su evento exclusivo ‘La Música Es Universal: Miami Edition’, celebrando el 25º aniversario del Latin GRAMMY©. La fiesta, que se llevó a cabo en LIV at Fontainebleau Miami Beach, la discoteca más icónica de Miami, reunió artistas, celebridades, periodistas y figuras clave de la industria musical para arrancar la semana llena de celebraciones.

El evento empezó con una alfombra rosa, donde desfilaron importantes personalidades del mundo del entretenimiento, incluyendo a artistas como Juanes, Majo Aguilar, Camila Fernández, Ela Taubert, Vivir Quintana y Joaquina, entre otros, quienes compartieron su entusiasmo durante toda la noche. Medios de renombre como Billboard Argentina, Despierta América, Hola USA, Miami New Times, Only In Dade y Pulso Pop estuvieron presentes, realizando entrevistas exclusivas con los artistas en la alfombra rosada.

Elsa Yep, COO de Universal Music Group para Latinoamérica y la Península Ibérica

La apertura estuvo a cargo de Elsa Yep, COO de Universal Music Group para Latinoamérica y la Península Ibérica, quien, visiblemente emocionada, agradeció la presencia de todos los asistentes y destacó el apoyo a esta gran celebración de la música latina. Sobre el evento Elsa comentó “La piedra angular de Universal Music es la gran diversidad de nuestro arte. Universal ha sido pionera en acoger e impulsar a mujeres en puestos de liderazgo siendo el hogar de innovadoras y emprendedoras de la industria de la música; y el de grandes artistas super talentosas, de diferentes backgrounds y representando diversos géneros musicales, cada una de ellas con una fuerza única para influir y transformar la cultura y el futuro de esta industria con el poder de su arte.”

La noche fue conducida por la aclamada periodista Lilia Luciano, quien actuó como maestra de ceremonias, guiando la velada y presentando a las talentosas artistas femeninas que hicieron vibrar la noche con sus interpretaciones inolvidables.

Majo Aguilar

Joaquina

La noche de mujeres comenzó con una impresionante serie de presentaciones musicales, destacando a artistas como CAMILA FERNÁNDEZ, una de las principales exponentes del regional mexicano; JOAQUINA, cantautora venezolana y ganadora del Latin GRAMMY 2023 como Mejor Nuevo Artista; MAJO AGUILAR, quien fue nominada al Latin GRAMMY por tercer año consecutivo; MAURA NAVA, nominada 2x al Latin GRAMMY; PAOLA GUANCHE, una de las artistas emergentes más prometedoras de la música latina; RIZA, la sensación cubana-filipina en ascenso; SAMURAÏ, representando a España en esta lluvia de artistas en crecimiento; y VIVIR QUINTANA, homenajeada como Leading Lady of Entertainment 2024.

Camila Fernández

Samuraï

Con este evento, Universal Music reafirmó su compromiso con el apoyo al talento femenino, consolidándose como los anfitriones de una noche que será recordada por su energía, su gran calidad artística y la celebración de la música latina.

‘La Música Es Universal: Miami Edition’ se convirtió en el escenario perfecto para dar comienzo a una semana llena de eventos que celebran lo mejor de la música latina y su impacto.