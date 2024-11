Masters of Rock Chile vuelve más recargado que nunca en 2025 y estos son sus confirmados

Con un cartel de bandas inédito en el país, vuelve Masters of Rock en 2025. En esta nueva edición, el imperdible evento musical promete una explosión de energía y potencia los días 23 y 24 de abril de 2025 en el Movistar Arena, con todas las bandas que siempre quisiste ver juntas: Judas Priest, Scorpions, Europe, Opeth, Queensrÿche y Savatage, más los invitados especiales de la escena nacional, Pentagram y Enigma.

La preventa de entradas para ver a estos maestros del rock que han cruzado varias generaciones de fanáticos, comenzará este martes 19 de noviembre a las 11:00 horas, con un 20% de descuento con todo medio de pago, hasta agotar stock, a través de PuntoTicket.

Masters of Rock Chile es un encuentro único en el país, ya que reúne sobre un mismo escenario a las bandas del género más importantes a nivel internacional. En sus ediciones anteriores, han logrado una increíble convocatoria de público en torno a la música y a las diversas expresiones del rock.

En su versión 2025, el cartel de artistas estará compuesto de la siguiente forma: el miércoles 23 de abril se presentarán los emblemáticos Judas Priest, Opeth, Savatage y Pentagram, mientras que el jueves 24 de abril, será el turno de la emoción y la fuerza de Scorpions, Europe, Queensrÿche y Enigma quienes interpretarán lo mejor de sus impecables trayectorias.

Miércoles 23 de abril

El día miércoles se presentará Judas Priest, referente absoluto del heavy metal que nació 1969 en Birmingham, Inglaterra. Los legendarios músicos, se encuentran en medio de su gira ‘Invincible Shield’, la cual toma el nombre de su más reciente placa, la que estrenada a comienzos de este año, ha recibido los elogios de la crítica y sus seguidores.

El rock de vanguardia, también llegará a esta reunión de maestros de la mano de Opeth, agrupación sueca con más de tres décadas de carrera y una insuperable fanaticada en Chile. En pocas semanas más lanzarán su esperado decimocuarto álbum llamado “The Last Will and Testament”, que de acuerdo a lo que adelantan, sería su disco más oscuro y a la vez el más audazmente progresivo.

La primera jornada contará además con la potencia y la teatralidad de Savatage, banda de culto nacida en Tampa, Florida, que se ha convertido en imprescindible del género mezclando elementos de thrash, power metal, metal progresivo y hard rock. En su trayectoria de más de 40 años, los músicos han demostrado su virtuosismo y versatilidad, con temas llenos de poder y furia, los que han quedado en la historia del metal internacional.

Representando a Chile, y como invitados especiales durante el primer día del encuentro, estarán los nacionales Pentagram, reconocidos por ser los pioneros del metal extremo en Sudamérica. La banda, que está pronta a cumplir 40 años de historia, interpretará una selección de su repertorio, junto a las canciones de su nueva placa “Eternal Life of Madness”, cuyas canciones evocan los primeros años de la agrupación.

Jueves 24 de abril

En la segunda jornada se presentará Scorpions, que volverá al país para celebrar sus 60 años de trayectoria con todos los himnos que han traspasado generaciones. Desde 1965, los alemanes han vendido más de 100 millones de discos, convirtiéndose en la banda europea más exitosa de todos los tiempos, manteniéndose en plena vigencia hasta el día de hoy.

Los icónicos Europe se reencontrarán con sus fervientes fanáticos nacionales reunidos en Masters of Rock. La agrupación sueca, nacida en 1979, comenzó cultivando el rock progresivo, sin embargo fue en los ’80, con una propuesta de pop-metal cuando alcanzaron la fama con temas como “The Final Countdown”, “Carrie”, “Rock the Night” y “Superstitious”, entre otros. Su más reciente single es “Hold Your Head UP”, de 2023.

Queensrÿche, llegará al Movistar Arena en el marco de su ‘The Origins Tour’, que los tiene actualmente girando por las principales ciudades de Estados Unidos. La banda nacida en Bellvue, Washington, en 1982, cuenta con 16 discos de estudio. El último de ellos, es “Digital Noise Alliance”, de 2022, donde dan muestras de su evolución y del potencial que han acumulado en sus más de 40 años de carrera, rompiendo los límites del hard rock clásico, el progresivo y el heavy metal.

Completa el cartel del segundo día, los chilenos e invitados especiales, Enigma, una de las más destacadas agrupaciones de heavy metal con presencia nacional e internacional. Nacidos en 1990, está integrada por el reconocido periodista de televisión y radio Álvaro Paci (guitarra), junto a Nelson Montenegro (voces), Sebastián Bello (bajo) y José Antonio Vásquez (batería). El año pasado, reeditaron su álbum debut “Voces Disidentes” (1997) en vinilo y estrenaron su primer disco en vivo.

Valor de las entradas por día en preventa

– Cancha Preferencial: $87.200 más cargo por servicio.

– Cancha: $55.200 más cargo por servicio.

– Platea Baja Preferencial: $135.200 más cargo por servicio.

– Platea Baja: $111.200 más cargo por servicio.

– Platea Alta: $55.200 más cargo por servicio.

– Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.