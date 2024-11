100 agentes culturales de 9 regiones se reúnen en Encuentro Macrozonal Patagonia Enlazando Culturas

La Seremi de Culturas Aysen está llevando a cabo el I Encuentro Macrozonal Patagonia Enlazando Culturas en el Museo Regional de Aysén, instancia de trabajo entre agentes culturales que se reunirán durante dos jornadas para intercambiar experiencias que ocurren en zonas extremas del país, tal como nuestra región.

Artistas, artesanos, artesanas, cultores, gestores, gestoras y agentes culturales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, y Región Metropolitana están conociendo innovadoras experiencias de cultura comunitaria que provienen de las zonas de más difícil acceso al desarrollo artístico cultural.

Tras la presentación artística del conjunto de baile folclórico Fogón del Sur, Rosario Zschoche, jefa de la sección de Territorio Cultural del Departamento de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, moderó una mesa de conversación acerca de la asociatividad en los extremos del territorio.

Para el seremi de Cultura Aysén, Felipe Quiroz, Enlazando Culturas es “un espacio que viene a celebrar un encuentro entre las regiones de la zona norte y de la zona sur del país para pensar, dialogar y construir política pública con perspectiva territorial y con sentido territorial. Estamos contentos como Secretaría Regional Ministerial de generar este tipo de instancias que va a culminar con la Feria de las Culturas en su quinta versión, que además congrega artesanos y artesanas; y creadores y creadoras de las 10 comunas nuestras, además de las regiones invitadas”.

Desde el extremo norte del país, Colchane, la artesana Adriana Mamani, representante de los pueblos originarios, piensa que “esto ha sido muy bueno. Estoy muy emocionada con tanta experiencia recibida. Yo soy una artesana aimara, yo trabajo en lana, alpaca, como también artesanía. He recibido mucha experiencia de distintos lugares y me gustó mucho este encuentro. Me siento feliz”.

La seremi de Culturas Tarapacá, Rosemary Acuña, viajó desde Iquique para estar presente: “Las regiones somos muy diversas en muchos sentidos, pero hay cosas que siempre tenemos en común y y conocer las experiencias de otros gestores culturales, de otras trabajadoras, y del trabajo en otras seremis de las distintas regiones también nos hace pensar que podemos aplicar cosas a nuestro territorio que nos pueden servir y viceversa”.

El I Encuentro Macrozonal es la antesala de la V versión de la Feria de las Culturas Aysén que se inicia este jueves en la Plaza Pentagonal.