La Memoria Estallada: CODEPU presenta por primera vez libro de DDHH en Coyhaique

Salud mental, trauma político y derechos humanos fue el tenor de la conversación que despertó un positivo interés ciudadano durante el 27 de diciembre pasado.

Coyhaique.- Más de 50 personas, entre jóvenes, adultos y dirigentes sociales, asistieron el pasado viernes 27 de diciembre al encuentro que convocó la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), en el Centro Cultural de Coyhaique, para presentar por primera vez en la región de Aysén el libro “La memoria estallada: Reflexiones sobre el trauma político y la justicia a 50 años del golpe de Estado en Chile”, publicado en 2023.

La instancia dio inicio con un importante panel de conversación que fue presidido por el psicólogo y coordinador del equipo psicosocial de la institución, Fidel Lajara Erices, moderado por la concejala socialista de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, Ana María Navarrete Arriaza, y contó con la especial participación del antropólogo y fundador de la editorial regional Ñire Negro, Mauricio Osorio Pefaur, y la psicóloga del INDH de Aysén, Carla Romo Sanhueza.

“Para nosotros como corporación es fundamental el trabajo de la memoria con las comunidades y desde sus realidades locales. Creemos que la presentación de este libro abre un espacio de construcción de memoria en Coyhaique y nos puede permitir generar otros espacios de lazos sociales con las personas para seguir construyendo un llamado a la no repetición de las atrocidades que se han cometido en el país. Entendemos que estas garantías deben estar a la par de las construcciones de una reparación que no va solo en el plano subjetivo, sino también en un plano cultural y político. Les invito a leer este libro y a seguir encontrándonos en estos distintos espacios sociales”, comentó el representante de la CODEPU en la región de Aysén, y editor del ejemplar, Fidel Lajara.

Por su parte, la concejala Ana María Navarrete detalló que “como presidenta de la Comisión de Cultura, Patrimonio, DDHH, Interculturalidad y Salud, la invitación a esta presentación abre un espacio de diálogo con la comunidad en estos temas y se ve el interés en la gran convocatoria, por lo que se requiere seguir trabajando en espacios comunitarios de conversación. Esto, especialmente por la ayuda que se vincula con la salud mental de muchas y muchos afectados, considerando que todos los hechos llevan también a un daño transgeneracional y estamos muy al debe con la reparación”.

La publicación, de carácter testimonial y presentado en reiteradas oportunidades en el GAM y Museo de la Memoria, entre otros espacios, relata experiencias contadas en primera persona de jóvenes que fueron víctimas de trauma ocular durante el estallido social del 2019 en Chile, como también de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el período de dictadura militar.

Por otro lado, La Memoria Estallada busca interpelar a organismos defensores de Derechos Humanos, planteando desafíos e interrogantes que empujan el quehacer en el marco de su defensa, promoción y no repetición: ¿Cómo pensar el sufrimiento psicológico y lo traumático?, ¿cómo pensar la memoria después de medio siglo?, y ¿cómo pensar el presente para un mejor porvenir?, son algunas de las interrogantes que se plantean en la lectura.

Para el autor de La Tragedia Obrera de Bajo Pisagua, Río Baker, y panelista del conversatorio en Coyhaique, Mauricio Osorio, “que La Memoria Estallada se haya presentado en Aysén es un hito y ojalá sea el inicio de muchas otras presentaciones y discusiones respecto a reivindicar la memoria. A persistir y disputar los espacios que nos plantean que no es necesario ejercer la memoria y no es un derecho, pero nosotros sabemos que sí lo es. Sostener la educación y la difusión de los DDHH en nuestra sociedad debiera ya ser considerado una de las bases para la construcción de otro Chile, uno que realmente se haga cargo de todos los procesos históricos y la sangre vertida por obreros, pobladores y ciudadanos que han luchado por hacer de este país uno mejor para vivir”.

De acuerdo con el impulso de CODEPU en promover este trabajo, la oportunidad permitió que cada asistente se llevara de regalo un ejemplar de la publicación. Además, desde la institución indicaron que esperan realizar más instancias en la Patagonia, como también en otras regiones, en miras de fortalecer la descentralización que promueven para que la memoria y los DDHH estén presentes en todo el país.