Lanzamientos literarios se toman la parrilla del 97 aniversario de Puerto Aysén

La tercera edición de “Sombras en la lluvia” y la presentación de “Vivencias en la Patagonia Chona, Aysén” se efectuarán jueves y viernes, respectivamente, en la Biblioteca Pública aysenina.

Puerto Aysén.- Porque la cultura también forma parte de 97 aniversario de Puerto Aysén, esta semana se llevará a cabo dos lanzamientos de libros, que tendrán lugar en dependencias de la Biblioteca Municipal, y donde desde ya, toda la comunidad está invitada a participar.

Es así que el jueves 16 a partir de las 15:00 horas, se realizará la presentación del libro “Sombras en la lluvia”, del autor Eleodoro Sanhueza, en su tercera edición. Se trata de la continuidad de su obra “Almas en el río”, donde mezclando ficción y realidad, se da a conocer el denominado Caso Aysén, y las extrañas circunstancias que rodearon las muertes de números jóvenes en las gélidas aguas del río del mismo nombre. En este segundo texto, Sanhueza Ramírez amplía la investigación, explorando los hechos que permitieron que este caso -que alcanzó ribetes mediáticos nacionales a fines de la década de los noventa y principios de los dos mil-, quedara impune, sin posibilidad de verdad ni justicia. Todo esto plasmado en sus páginas con una pluma precisa y directa, en esta entrega de ficción literaria que, originalmente, fue lanzada en 2016, y que luego de un trabajo en conjunto con la editorial Ñire Negro, el apoyo club de adultos mayores Cerro Nevado de Puerto Aysén y del 8% del FNDR del Gobierno Regional, pudo reversionar de cara a este nuevo lanzamiento.

El viernes 17 de enero, en tanto, se efectuará la presentación del libro “Vivencias en la Patagonia Chona, Aysén”, de Claudio “Tito” Villegas. Un texto que refleja el viaje de su autor, no sólo a través de canales y fiordos de la región, sino también por las experiencias, los desafíos y las reflexiones que han marcado la vida de un hombre, que decidió contar su historia y compartirla con todos quienes quieran hacerse parte.

De esta manera, “Tito” Villegas Canquil, vecino aysenino, rescata entre sus páginas, las historias de muchas personas que, aunque no figuren en los libros oficiales, dejaron una huella profunda en tierras ayseninas. Convirtiéndose así, no sólo en un conjunto de relatos personales. Sino también un homenaje a las vidas y esfuerzos que construyeron lejanas tierras.

Una doble invitación para los amantes de a literatura regional, que espera convocar a un gran número de personas, en ambas jornadas, y dar un toque de cultura en el marco del nonagésimo séptimo aniversario de Puerto Aysén.

“Desde la Biblioteca Pública queremos pedirles a los vecinos que participen junto a nosotros. En el caso de “Sombras en la lluvia”, el autor estará abierto a conversar sobre este texto, así como de toda su trayectoria y próximos desafíos. En el caso, del libro de don “Tito”, sabemos que mucha gente lo conoce, especialmente en el litoral; y es justamente esa vida, en Huichas, en las lanchas, mientras estuvo con su planta de proceso. Esas historias son las que están consideradas en el libro. Una buena invitación para conversar, recordar vivencias de cómo era y cómo es la vida en nuestro litoral”, indicó la encargada de la Biblioteca Pública, Yasna Jara. Añadiendo que “agradecemos a ambos autores el trabajo que está llevando adelante en pos de la literatura regional, así como la confianza depositada en nuestra biblioteca para llevar a cabo sus lanzamientos. Para la nueva administración es fundamental relevar la cultura y desde este lugar, continuaremos realizando este tipo de actividades que permitan avanzar hacia el fomento de la lecto escritura. Los esperamos en estas hermosas instancias totalmente gratuitas”, finalizó.