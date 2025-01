Ni la lluvia ni el frío empañaron la exitosa presentación de Glup y Lucybell en Puerto Aysén

Miles de personas arribaron hasta el sector Parque Municipal para disfrutar de los conciertos de las bandas nacionales, enmarcado en el cumpleaños de la capital comunal.

Puerto Aysén.- Pese a la intensa lluvia y viento que marcaron este domingo 26 de enero, pasadas las 22.00 horas inició la denominada “Noche de Rock Nacional”, en el marco del 97 aniversario de Puerto Aysén, que tuvo lugar en el escenario principal de sector Parque Municipal.

Los encargados de abrir los fuegos, fueron los exponentes de “Glup”, una banda de tres hermanos, oriundos de Osorno y que ya durante los noventa y dos mil se transformaron en un ícono dentro del rock-pop.

“Mi destino”, “Freebola” y “Enamorado de tí” fueron algunos de los grandes hits que la agrupación, liderada por su vocalista, Koko Stambuk, interpretaron y que los asistentes corearon a todo pulmón. Ni la lluvia, ni el viento que a esa hora no dio tregua, fueron impedimento para la puesta en escena de este espectáculo de una hora de duración. Donde Stambuk bajó hasta el público, conectándose con cada uno de las y los presentes, para finalizar su show con la canción que, sin duda, es la más coreada de su repertorio: “Grado 3”.

“Estuvo muy lindo. Obviamente Puerto Aysén es una de las ciudades más al sur que visitamos, entonces siempre hay exceptivas. Agradecemos muchísimo, y con mucha humildad que, a pesar de la lluvia, la gente haya venido. Todo fue increíble, la gente es demasiado linda. Ustedes son gente muy cariñosa, así que cada vez que nos inviten, aquí vamos a estar, llueve, truene o relampaguee”, señaló tras el término de su presentación, el líder de Glup.

Sobre su performance, indicó que “me dijeron que me mantuviera en el escenario para que no me moje. Jamás no me mojaría, si veo que la gente se está mojando y pasándolo bien con nosotros. La lluvia es lo de menos, es un ratito, luego te secas. Pero ese momento que queda, es inolvidable”.

Sobre sus desafíos futuros, el también compositor y productor musical explicó que “vamos a grabar un disco nuevo este año, lo hemos prometido y nos ha costado mucho trabajo. Yo no vivo en Chile, entonces tenemos que combinar las fechas para juntarnos, para tocar, para componer, para meternos en el estudio a grabar. Pero ese es nuestro siguiente paso”.

LUCYBELL

Inmediatamente, se dio inicio al concierto de la banda de rock alternativo, Lucybell quien, en su llegada al recinto, manifestó -a través de su vocalista, Claudio Valenzuela-, que “me encanta la forma en que se vive aquí la lluvia, que es muy diferente a lo que pasa en otras ciudades. Acá, se disfruta. Entonces, para nosotros es muy interesante que, pese al frío y al viento, haya venido tanta gente a pasarla bien y acompañarnos. En nuestra carrera, eso ha sido una constante. Tenemos un público que hemos logrado conservar, y con quienes nos vamos alimentando mutuamente”.

La presentación, que se extendió por más de una hora, reunió a vecinos, visitantes y turistas de diversos puntos de la comuna y la región, quienes corearon cada uno de los temas, en este repaso que la banda con más de 30 años de trayectoria, realizó por todos sus grandes éxitos, logrando cautivar a todo el público.

Previo al evento, el baterista José Miguel “Cote” Foncea, expresó que “venimos de tocar una extensa gira de fin de año. Estamos recién calientitos del festival de Olmué, que fue un gran concierto. Lucybell es una banda en vivo, la gente nos conoce. Pero encontrarse con el público y que canten nuestras canciones, creo que es la meta del día. Hoy vamos a tocar con todo el ánimo, como siempre”.

Por su parte, Eduardo Caces, bajista de Lucybell, dijo que “estamos planeando, todo lo que ha sucedido ha sido vertiginoso este principio de año, pero indudablemente tenemos claro que en octubre vamos a hacer un último concierto. Ahora estamos en la segunda fecha de la gira de verano y hay mucha energía. Creo que la gente recibe esa energía y por eso están allí, esperando que salgamos a tocar”.

La festividad del 97 cumpleaños de Puerto Aysén continúa este lunes 27 de enero con la “Noche Urbana”, y la presentación de Fran Maira y King Savagge. Posteriormente, el martes 28 será el turno de Alanys Lagos y los trasandinos de Ke Personajes, en la “Noche de cumbia internacional”.