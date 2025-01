Fondos Cultura 2025 entregan más de 1.000 millones de pesos para 57 proyectos regionales

Desde el Puerto Raul Marín Balmaceda hasta Caleta Tortel se repartirán los Fondos Cultura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en nuestra región, tras el proceso concursable que acaba de culminar.

Aysén.- Se trata de más de 1.007 millones de pesos, entre el Fondart Nacional, el Regional, y los fondos Audiovisual, de la Música, de las Artes Escénicas, y del Libro y la Lectura.

Son 57 proyectos que enriquecerán los contenidos, la circulación, la creación, la formación y el fomento en el territorio aysenino.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, felicitó las iniciativas que firmaran convenios para comenzar a trabajar el despliegue por 9 comunas, cuyos habitantes se verán beneficiados con contenidos, acciones culturales, exposiciones, y presentaciones artísticas durante el 2025: “Son 57 ideas que nacieron, la gran mayoría, en las distintas comunas que componen la Región de Aysén. Son iniciativas que conversan con el territorio y que comprometen a las comunidades en un círculo virtuoso de crear aprendiendo y de aprender creando. Estamos muy contentos como Gobierno de materializar un aumento presupuestario con justicia territorial”.

A nivel nacional los Fondos Cultura 2025 entregarán más de $44 mil millones a 2.684 proyectos culturales y artísticos, con un crecimiento de un 21,2% en los recursos asignados respecto de 2024.

Cyntia Ferrada dirige el equipo de “Polillas, Escuela de artes y culturas urbanas”, que por segunda vez se adjudica recursos que permitirán su continuidad y expansión: “Para este año sumamos a la localidad de Villa Mañihuales. Yo soy de Mañihuales y por eso conozco la necesidad de tener actividades culturales para niños, niñas y jóvenes en vacaciones de invierno. Entonces, decidimos formular este proyecto para formular los 5 días en Puerto Aysén en el Liceo Politécnico, igual que el año pasado, y 5 días en el Liceo Mañihuales de Villa Mañihuales, donde vamos a estar con el equipo completo de talleristas, realizando actividades en las mañanas y en las tardes y también ofreciendo los materiales y las colaciones para quienes quieran asistir a esta Escuelita de Artes”.

Francisca Miranda se adjudicó -junto a su equipo- recursos del Fondo Audiovisual para producir una webserie de ficción: “El Encuentro sucede en Bahía Los Ñires, un pueblo de la región a orillas del Lago General Carrera. Somos un equipo pequeño conformado casi en su totalidad por mujeres y empezamos con el proyecto el año pasado. ¡Este año comenzamos con esta noticia! Al crear este proyecto teníamos claro que queríamos que no solo fuera sobre el terror, sino también dar luz a los lugares más alejados por culpa de la descentralización. Yo crecí acá y me fui a estudiar a Santiago, entonces me emociona la idea de traer un poco de la industria para acá. La idea es mezclar el género con experiencias locales y por eso es importante para nosotros contar con actores y actrices que pertenezcan a la región. Ahora tenemos el casting abierto y estamos buscando colaboraciones. Queremos empezar a grabar en junio entre Murta, Coyhaique, Ibáñez y Chile Chico”.

En el caso de Aysén, si bien por la distribución demográfica, la mitad de los proyectos se concentra en Coyhaique, 9 de ellos se ejecutarán en la comuna de Aysén, 5 en Chile Chico, 4 en Cisnes y 3 en Tortel.

La Seremi de Culturas Aysén informó que en el caso del Fondart Regional, el presupuesto aumentó un 12,3% y que los proyectos asociados a todos los Fondos Cultura generarán 202 nuevos empleos en la región. A nivel nacional serán casi 10.000.

Finalmente, cabe destacar que las mujeres lideran los equipos de trabajo en Aysén con un 64% del total de la empleabilidad generada.

Puedes revisar los resultados de las 44 líneas en www.fondosdecultura.cl/resultados