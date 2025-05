Joven que representará a la región en las Batallas de Freestyle RedBull 2025 busca apoyo de la comunidad

Luego de arduos ensayos y el envío de un video de prueba a la convocatoria de la Regional Zona Sur de RedBull, Batalla Temuco 2025, Yerko Noreck Foitzick logró su objetivo, ser uno de los clasificados para participar y representar a la región de Aysén en esta importante competencia de freestyle.

Coyhaique.- Santiago, Iquique y Temuco son las ciudades donde se realizarán las tres regionales durante este año. De estos encuentros se seleccionarán a las y los representantes que participarán sobre el escenario más grande del freestyle chileno, la Final Nacional de Chile, para finalmente representarnos en la gran Final Internacional 2026, donde nuestro país será el anfitrión.

La competencia a la que viajará Yerko se realizará este sábado 10 de mayo en la ciudad de Temuco y busca reunir a las y los mejores exponentes de esta disciplina.

Comienzos de Yerko en el freestyle

“Partí rimando cuando comencé a escribir poesía, como a los ocho años, si bien no soy un ávido lector de poesía, sí me gustaba muchísimo escribir, me marcó harto Epitafio de Nicanor Parra, que fue de lo primero que leí. Tras eso conocí el Rap por amigos, nos juntábamos a escuchar música en la sala del curso paralelo al mío, cuando tenía 10 años, escuchábamos principalmente Rap Chileno, Movimiento Original o lo que ya era clásico como Makiza o Panteras Negras, pero siempre me incline por letras más discursivas y complejas, como las de Cevlade o Mantoi, desde esa entrada fui ahondando más allá y llegue a la base del Rap y HipHop, descubriendo a Krz-One, Run DMC, Tupac y los españoles como Kase.O o Nach”, contó Yerko Noreck Foitzick.

En la misma línea, Yerko explicó que “el freestyle fue una consecuencia más que un interés propiamente tal, costaba muchísimo enfrentar el miedo a que otros me escuchen, muy pocos sabían que improvisaba y fue por ahí por el 2009 a 2011, cuando tenía 13 o 14 años, que ya comencé a freestalear muchísimo más con amigos, específicamente en la esquina de la residencia familiar donde vivía en Coyhaique. El ambiente competitivo no me parecía muy atractivo, hasta por el 2014, cuando comenzaron a haber exponentes que se estaban esforzando mucho más en progresar en esta disciplina y dando a conocer este tipo de arte, por consecuencia de que la visualización está casi supeditada a la competencia y me interiorice mucho más cuando en el año 2015 comencé a asistir como espectador a Batallas de Rap en Concepción, lugar donde había decidido ir a estudiar”.

En busca de apoyo regional

“De la comunidad regional espero el apoyo en energía y dando esa fuerza que se requiere para poder vencer en esta competencia, ya que esa expectativa y esa buena vibra es lo que lleva a cualquier competidor a la victoria. Aunque antes de eso, tengo una misión más importante, que es llegar a presentarme a dicha competencia, debido a que no tengo los medios económicos para comprar los pasajes, con un aviso tan corto de mi clasificación, y que la organización no costea ni pasajes ni estadía, me gustaría que todas y todos me lleven a dicho lugar para representarlos. Ojalá pueda contar con personas que quieran y me puedan aportar, si bien no solicito que me puedan ayudar económicamente en todo para llegar allá, si sería de gran ayuda que alguien me cooperara en este momento, ya que todo aporte económico me sirve”, puntualizó Yerko Noreck Foitzick.

Las y los interesados en apoyar y conocer a Yerko Noreck Foitzick, pueden comunicarse directamente a través de sus redes sociales, Facebook, Yerko Noreck Foitzick Jaramillo, Instagram @yerko_noreck.