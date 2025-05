Artesanas de Ibáñez visitan milenarias obras de arte rupestre que inspiran sus creaciones

En un viaje organizado por el Servicio Regional del Patrimonio Cultural Aysén, un grupo de 7 artesanas de Puerto Ibáñez pudo acceder a una cueva, en los alrededores de El Salto de río Ibáñez, que conserva pinturas rupestres y vestigios de nuestros antepasados alrededor del lago General Carrera. En una emocionante caminata, las creadoras lacustres accedieron al espacio que hoy es administrado por el Refugio Casa Piedra, colaboradores de esta actividad.

Ibáñez.- La posibilidad nació a propósito de la tesis de la estudiante Claudia Aranda Belenguer para obtener el Magíster en Arte Mención Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha: “Estoy realizando una tesis sobre las valoraciones y significaciones que tiene la comunidad de Ibáñez sobre el arte rupestre del valle del Río Ibáñez. He enfocado mi estudio en las alfareras de Puerto Ibáñez, quienes representan en la decoración de sus cacharros de greda la iconografía del arte rupestre que existe en el territorio”.

El arte rupestre alude a las creaciones que se hicieron sobre rocas o piedras. Del latín “rupes” que significa roca, son dibujos, grabados y hasta pinturas que representan una de las expresiones artísticas más antiguas del ser humano, y ofrecen una enorme ventana al pasado.

Para la mayoría de las artesanas que participaron, se trató de una experiencia particular, pues es primera vez que visitan el sitio arqueológico, muestra viva de sus más grandes inspiraciones, motivos indígenas que plasman en sus obras, a través de la práctica de la alfarería.

Más tarde se trasladaron a sitios cercanos donde pudieron apreciar la guanaca y su cría, y las grecas, importantes hallazgos de la prehistoria aysenina.

El recorrido fue guiado por la arqueóloga de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de Aysén, María Luisa Gómez, quien explicó cómo se genera este cruce entre historia, arqueología, artesanía y un relato común, entrelazado por este grupo de mujeres: “Esta iniciativa surgió a partir de la misma inquietud de las artesanas de conocer los sitios con arte rupestre porque muchas de ellas usan motivos de arte rupestre propio de la zona, como la guanaca con cría, pero pocas de ellas han visitado los sitios. O las que los han visitado lo hicieron cuando eran muy jóvenes. Entonces, consideramos que es muy importante que la gente, que la ciudadanía en general, conozca y sepa sobre el patrimonio que tienen, sobre las pinturas rupestres, sobre la prehistoria de la región, como vivían los antiguos habitantes. Y en particular, en este caso, las artesanas que son ellas mismas las que toman este patrimonio y lo reproducen en las vasijas que ellas hacen. Hacen un trabajo muy importante de reinterpretar estas pinturas, trasladarlas a otro tipo de soporte que no es la roca que uno ve en el arte rupestre. La trasladan a la cerámica que también es otro elemento importante en la prehistoria, aunque aquí en la región no hubo tanta cerámica, sino en tiempos más tardíos. Curiosamente ellas juntan una de las expresiones más antiguas que tiene el ser humano que es el arte rupestre con otra de las expresiones que son más recientes que es la cerámica. Juntan estos dos elementos y ponen su identidad en ello”.

A solo días de la celebración del Día de los Patrimonios en todo el país, la visita fue registrada para la creación de una pieza audiovisual que narrará este acercamiento inédito para las artesanas de Puerto Ibáñez a las piedras donde se escribió nuestra historia más antigua.

El seremi de Cultura Aysén, Felipe Quiroz, piensa que “es muy gratificante y emociona poder participar desde las instituciones públicas como el Servicio del Patrimonio y la Seremi de las Culturas Aysén, en experiencias valiosas y que dejan un significado profundo, en este caso, en cultoras que por décadas han desarrollado un trabajo artesanal de excelencia. Hoy pueden sumar más experiencia y más emoción a cada una de estas obras que manifiestan vestigios de nuestra historia más primaria y forman parte de nuestra identidad. Este cruce patrimonial entre la historia antigua de nuestra tierra y las artesanías que se fabrican con material extraído muy cerquita de esas mismas cuevas, habla de una historia que nos reúne en cada rincón de este Aysén”.

La artesana Marfa Águila ha sacado durante décadas desde la cercanías del salto del río Ibáñez la greda con que moldea sus cacharros y figuras en su taller muy cerca del lago: “No hay palabras para describirlo, pero estoy feliz y contenta de haber llegado hasta aquí porque yo había escuchado muchos comentarios de que estaba la guanaca en esta cueva. Pero nosotros se lo traspasábamos a nuestros turistas porque como artesanos llevamos todas las pinturas como la guanaca, las grecas a la artesanía. Y siempre les decimos a los turistas que acá en Ibáñez hay muchas guanacas en las cuevas, pero no hay acceso. Entonces ahora el estar aquí y verlo presencialmente, es diferente porque podemos decir con base que sí están las guanacas y que sí hay acceso”.

Angelita Fuentealba quedó maravillada: “Estoy impresionada porque es maravilloso, el lugar, la cueva. He conocido otras cuevas más chicas, pero esta es maravillosa”.

DÍA DE LOS PATRIMONIOS

Ya está todo listo y dispuesto para que instituciones públicas, privadas y personas naturales participen en la fiesta cultural más multitudinaria de Chile. Este sábado 24 y domingo 25 de mayo se celebra el Día de los Patrimonios., fecha en que nos reencontramos con nuestras historias, sentimos nuestras raíces y celebramos la diversidad que nos une como país. Es un fin de semana donde las calles, los museos, los archivos, las bibliotecas y los espacios comunitarios se transforman en escenarios vivos de memoria, participación y alegría.

Organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, desde 1999 este gran acontecimiento es posible gracias al compromiso de instituciones públicas, privadas, comunitarias y ciudadanas.

Puedes revisar la cartelera completa por región y por comuna en diadelospatrimonios.cl. con casi 3600 opciones en todo Chile.

En la Región de Aysén, en Coyhaique las actividades se concentran en la Biblioteca Regional y el Museo Regional de Aysén que abrirá sus históricos espacios con actividades familiares sábado y domingo a partir de las 3 de la tarde.