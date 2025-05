Masonería de Coyhaique recibió visitas en el Día de los Patrimonios

Por segundo año consecutivo, las dependencias fueron recorridas por el público local que valoró el rol republicano, humanista y filosófico que los francmasones han aportado a la región y al país.

Coyhaique.- Cerca de 40 personas llegaron el pasado domingo a calle Simpson 383, en Coyhaique, para vivir la experiencia única de recorrer las instalaciones, salones y muestras de símbolos y paramentos de la Logia “Perseverancia Nº118”, en el marco del Día de los Patrimonios.

En su segunda apertura pública a la ciudad, el público comenzó a llegar a partir de las 10.30 horas, para recorrer con una guía personalizada, las 3 estaciones preparadas especialmente para comprender las bases y principios de la Francmasonería.

El viaje por la historia, los principios fundamentales e infografías comenzó por la Galería de los Venerables, la Secretaría y la Biblioteca, continuando luego en el salón principal con diversos elementos simbólicos, mandiles, pinturas alusivas a lo masónico, contenidos audiovisuales, guantes y malletes, entre otros, para finalmente ingresar al tercer espacio: el Templo Masónico. Allí, los visitantes profundizaron en los fundamentos de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, la forma del trabajo de los masones y los signos que decoran el lugar que, además, consta de un Ara, sitiales, columnas y hasta espadas.

Jorge Díaz Guzmán, delegado presidencial regional de Aysén, comentó que “ésta es una de las instituciones menos conocidas, desde el punto de vista ciudadano, y por el tiempo que lleva acá en la región, también es importante relevar una institución laica. Creemos que este día es muy importante para conocer la memoria institucional, arquitectónica y simbólica, también en este caso, del país y, por lo tanto, visitar el lugar donde se reúne la Masonería en la Región de Aysén nos parece importante conocer más de ella y que también la ciudadanía la conozca”.

La autoridad llegó a mediodía, acompañado de los seremis de Gobierno, Úrsula Mix; de Cultura, Felipe Quiroz; de Educación, Katherine Miqueles, y de Energía, Tomás Laibe, quienes fueron recibidos por las principales autoridades masónicas locales, Raúl Torres Hurtado y Joaquín Real Hermosilla.

Por su parte, el joven Emilio Álvarez, de 13 años, quien concurrió con sus padres, admitió qué fue lo que le motivó para recorrer la muestra.

“Vine por curiosidad, para saber cómo era. Y me pareció interesante todo el simbolismo que tenía la Masonería. Lo que más me llamó la atención son los niveles que hay dentro, los ‘hermanos’ siempre tratan de ayudarse e intentan no tener muchas diferencias a pesar de que tengan distintos niveles, siempre se tratan de apoyar. Está todo muy bien ordenado, para que uno se vaya contextualizando y te van entregando información de a poco. Por ejemplo, acá lo más interesante para mí fueron las personas históricas que estaban en la Masonería, tienen bastante historia interesante y me pareció bonito el simbolismo de las cadenas, es que sabía poco y me pareció muy bacán”, aseguró.

Finalmente, Sonia Pantanalli dijo que “en realidad despertó mucho interés de parte de mí y de mi familia poder conocer, por dentro, en qué consistía la Masonería acá en la Región de Aysén. Me pareció muy interesante en realidad. Me voy muy agradecida de todo lo que me permitieron a mí y familia compartir en esta oportunidad y además poder aprender de lo que realmente desarrollan. O sea, me parece muy interesante cuál es la razón de ser, el buscar una sociedad más justa y ser cada día mejores personas, lo encontré maravilloso”.

La Respetable Logia de Coyhaique cumple en agosto de 2025, 60 años de vida, ocasión en que se relevará su historia y aporte al desarrollo de la zona, a partir de un plan de actividades de difusión, documentos, testimonios históricos y miembros destacados en la sociedad.