Cochrane vibró con el XI Encuentro Nacional de Acordeonistas

Una emotiva y memorable jornada musical se vivió este sábado 31 de mayo en el Gimnasio Municipal de Cochrane, donde se desarrolló el XI Encuentro Nacional de Acordeonistas, “El Baker se une en acordeón”. La cita reunió a exponentes locales y nacionales del acordeón, quienes deleitaron al público con su talento y compromiso por mantener viva la tradición musical de la comuna de Cochrane y la Patagonia Aysenina.

Cochrane.- La obertura del evento a cargo de Las Auténticas del Baker, Las Dos Hileras y Grupo Folclórico Alma y Sueño dio paso a una nutrida programación que incluyó presentaciones de reconocidos cultores como Ítalo Vidal, Enzo Inostroza, Secundino Oliveros, Freddy Pérez, el conjunto Sones del Baker, Abraham Figueroa, Atilio Cruces, Joaquín Muñoz Donoso, Danae Farías Cuarteto, Luciano Auad Banda y Los Chamanes de la Patagonia, quienes cerraron la noche con una presentación vibrante.

Durante la jornada, varios músicos compartieron emocionantes testimonios de su trayectoria. Abraham Figueroa relató cómo de niño aprendió con uno de los primeros acordeones que llegaron al “Baker”, iniciando su camino musical con una verdulera que originalmente era para su hermano. Por su parte, Regino Márquez y Regner Oyarzo, del conjunto Sones del Baker, recordaron cómo aprendieron observando a sus padres y vecinos, dando origen más tarde a este dúo que hoy representa a la tradición musical patagona.

El joven local Enzo Inostroza valoró la oportunidad de tocar ante su comunidad. “Es emocionante tocar en mi pueblo, con mi gente. Trato de ser variado, ranchera, chamamé. Aprendí porque me llamó la atención, comencé con una flauta melódica, me colocaba audífonos y sacaba la melodía. El 2017 pude adquirir mi primer acordeón y ahí comencé”.

Secundino Oliveros también compartió su historia. “Nadie me enseñó, yo aprendí solo. Mi papá tocaba un poquito la verdulera, incluso él compró el acordeón. Como era muy chico no me dejaban tocarla mucho. Antes no había nada, nadie me enseñó una nota. Mi mensaje es que nunca pierdan el estilo patagón, a la ranchera no se le agrega nada. Que sigan los nuevos músicos y que surjan”.

Freddy Pérez, en tanto, agradeció al público presente y motivó a las nuevas generaciones a seguir ensayando y rescatando la música campera. El encuentro no solo fue una instancia artística, sino también un homenaje a los pioneros del territorio, quienes con esfuerzo y pasión construyeron el legado cultural que hoy se sigue transmitiendo a través de la música de acordeón.

La actividad fue organizada por la Ilustre Municipalidad de Cochrane a través de su oficina de Cultura y financiada a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitiendo con ello visibilizar y valorar el trabajo de los cultores de Cochrane y país.