Todo listo en Cochrane para el 28° Encuentro de Cueca Infantil “Pampa y mar”

Este sábado 2 de agosto, a partir de las 18:30 horas, el Gimnasio Municipal de Cochrane será escenario del 28° Campeonato Regional de Cueca Infantil “Pampa y Mar”, una de las celebraciones culturales más esperadas del invierno en la zona sur de la Región de Aysén.

Cochrane.- Organizado por el Grupo Folclórico Alma y Sueño, con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Cochrane y el financiamiento del Programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el certamen reunirá a niñas y niños de distintas comunas, además de destacados campeones nacionales en diferentes categorías de la danza nacional.

Este campeonato no solo busca resaltar el talento de las nuevas generaciones, sino también reforzar la identidad cultural, la vida en comunidad y promover a Cochrane como un territorio activo y atractivo durante todo el año.

El alcalde de Cochrane Patricio Ulloa Georgia valoró profundamente esta iniciativa:

“Seguimos demostrando que Cochrane es un destino vivo todo el año (..) es emocionante ver a niños y niñas participando de este campeonato nacional, que hoy día, obviamente, es regional. Por lo tanto, queremos hacer esta invitación abierta a la comunidad a que nos acompañen este sábado, a partir de las seis y media de la tarde, porque el folklore nacional se va a presentar en Cochrane, con esta fiesta que es la más linda de Chile.”

Desde la organización, Jazmín Olivares Lemus, representante del Grupo Folclórico Alma y Sueño, expresó su entusiasmo por la nueva edición:

“Estamos muy contentos, muy emocionados, con hartas ganas de que empiece ya. Será este 2 de agosto a las 6 y media de la tarde en el Gimnasio Municipal. Tenemos muchas expectativas, y dejamos invitados a todos a disfrutar de este hermoso evento. Vienen también como invitados especiales Silvanita y Los del Quincho. Así que no se lo pierdan, que no la van a pasar mal. Es un evento hermoso, que viene recargado de emociones”.

Desde la Oficina de Cultura de la Municipalidad de Cochrane, Edgar Osses Cruces también destacó el impacto de esta iniciativa en la comunidad, “estamos muy contentos, una vez más, en apoyar esta iniciativa que nace desde el Grupo Folclórico Alma y Sueño, impulsando el Campeonato Regional de Cueca Infantil Pampa y Mar. Esta es una instancia que no solo promueve la participación infantil, sino también nuestra cultura tradicional chilena. Además, es el inicio de las actividades culturales que se vienen en septiembre. También nos acompañarán los campeones del Club de Huasos de Arica provenientes de La Serena; campeones infantiles desde la región de La Araucanía; campeones juveniles del Maule; y representantes de los Clubes de Cueca y Folclor de la misma región. A ellos se suman delegaciones regionales como el Club de Cueca Raíces de Coyhaique, lo que sin duda enriquecerá esta gran fiesta del folclor.”

Además, en esta edición se contará con la presentación del grupo musical nacional Silvanita y Los del Quincho, quienes visitan por primera vez la comuna y vuelven a presentarse en la región después de muchos años.

Esta nueva edición del campeonato infantil es una verdadera celebración del folclor que entrelaza la tradición, la infancia y el orgullo territorial. La invitación queda extendida a toda la región de Aysén para que puedan asistir en familia, apoyar a las parejas participantes y disfrutar de un espectáculo lleno de talento infantil.