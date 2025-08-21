Orquesta Sinfónica Juvenil Regional brindará Concierto de Gala en Puerto Aysen

El concierto, gratuito y abierto a toda la comunidad organizado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, se realizará el 24 de agosto a las 17:00 horas en el Templo Santa Teresita Ex-Catedral. La orquesta interpretará un variado repertorio con obras que van desde lo clásico a lo popular.

Aysen.- Los becados y becadas de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Aysén (OSJR Aysén) se han preparado intensamente durante el primer semestre del año, a través de clases de teoría musical, ensayos parciales, seccionales y tuttis. Su objetivo no ha sido solo formarse como músicos, guiados por el destacado trabajo de sus instructores y de su director musical, sino también prepararse para este importante concierto.

Con una invitación abierta a toda la comunidad, la OSJR Aysén, bajo la dirección de José Valdivia, se presentará con sus 39 músicos en el Concierto de Gala que se vivirá este 24 de agosto en el Templo Santa Teresita de Puerto Aysén.

Hay que recordar que el primer concierto se llevó a cabo en Coyhaique con una masiva asistencia, tras el campamento musical de invierno que los reunió durante una semana en el mes de julio, instancia en la que pudieron consolidar sus conocimientos.

El público que asista al concierto podrá disfrutar de variadas obras del repertorio clásico, como Carmen, Suite N°1 de G. Bizet, Concierto para dos violonchelos en sol menor de Antonio Vivaldi, así como también de obras populares, entre ellas el conocido tema regional de Los Lazos “Mensaje”, entre otros.

“El Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aysén es una oportunidad para apreciar el compromiso, la disciplina y el esfuerzo que todos los jóvenes músicos han desarrollado durante todo el año. Cada nota que interpretan es fruto de un proceso de formación exigente, donde el rigor se transforma en crecimiento personal y colectivo”, destacó el compositor y director ejecutivo de FOJI, Pablo Aranda, quien agregó “Invito a la comunidad a ser parte de este momento, a acompañar y valorar el trabajo de estos jóvenes talentos que representan con orgullo la misión de FOJI”.

Finalmente, y a la espera de repetir el lleno total del primer concierto, Katrina Sanguinetti, directora del área regional de FOJI, hizo un llamado a la comunidad porteña a ser parte de este ciclo musical “La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles los invita a un bello concierto en la Iglesia Santa Teresita de Puerto Aysén el domingo 24 a las 17 horas. Queremos que la mayor cantidad de personas puedan asistir para escuchar y aplaudir a nuestras niñas, niños y jóvenes que se trasladarán a esta hermosa ciudad, para ofrecer una tarde de buena música y encuentro con el arte”. Agregó además que “La mejor recompensa para nuestros jóvenes músicos es la asistencia de todos, así que los esperamos”.