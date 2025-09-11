“Música de Todos los Tiempos en Piano”: Municipalidad de Aysén colabora con artista nacional para la realización de un concierto

Una ocasión para maravillarse con la interpretación de Joe Vivace, pianista que ha mostrado su arte en varios países de Europa y volvió a Chile para quedarse en la Patagonia.

Puerto Aysen.- Este viernes 12 de septiembre a las 17:30 horas en el primer piso de la Casa de la Cultura de Puerto Aysén, se realizará el concierto “Música de Todos los Tiempos en Piano”, una oportunidad pocas veces vista en la comuna de Aysén e interpretado por un pianista con años de experiencia en el panorama nacional y extranjero.

Joe Vivace es un pianista chileno oriundo de Viña del Mar, gracias a vivir en una familia con varios artistas se dieron las facilidades de poder estudiar en el conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso a temprana edad. Luego de completar estudios en la academia de bellas artes, viajó a Europa, específicamente a las Islas Canarias de España, donde comenzó su labor como músico.

Después de recorrer varios países del viejo continente, el maestro Vivace vuelve a Chile y en el país conoce a la que hoy es su pareja. Ambos viajan a la región de Aysén, lugar que los encanta por su naturaleza y deciden quedarse a vivir en Puerto Chacabuco, localidad en la que residen hace cuatro años.

Gracias al trabajo realizado por la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Aysén, a través del “Catastro de Artistas Locales”, se dio la oportunidad de conversar de las propuestas que el maestro Vivace quiere realizar para la comunidad. Por lo que, como primer gran hito de esta alianza entre artista e institución, se realizará este concierto gratuito para toda la comunidad de Aysén.

“Vamos a hacer un gran evento en Puerto Aysén, con piano y teclado. Va a ser un encuentro de fantasía en la cual vamos a repasar la historia de la música latinoamericana, temas icónicos de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Patricio Manns, igualmente tendremos bastantes tonadas tradicionales chilenas, ahora que estamos en el mes de la patria. Espero que vayan, no se lo pierdan, va a estar muy bonito y con mucho corazón para todos”, expresó el pianista.

Este evento es parte de la parrilla de actividades artísticas que ha realizado el municipio aysenino durante este año y que viene de la colaboración de los mismos vecinos, como lo fue “Pinceladas de Aysén” en el mes de julio. Así lo hizo notar la directora de Desarrollo Comunitario, Karina Montecinos.

“Uno de los sellos de esta Municipalidad es resaltar la cultura en nuestra comuna y cuando hablamos de esta nos referimos a todas las disciplinas. Es por eso que este año la Unidad de Cultura ha hecho un esfuerzo por generar un catastro e instancias de comunicación y de participación con todos los artistas locales para poder ser una vitrina también de su arte. Así que, desde ya, invitamos a todas las personas, porque de verdad que va a ser un espectáculo muy bonito, muy atractivo y que nos abre también un panorama previo a las Fiestas Patrias”, expresó la directora de DIDECO.

“El artista nos señalaba que también, como para darle un plus extra a esta actividad, es que,si algún asistente quiere alguna pieza en particular, se la puede solicitar para que la pueda interpretar. Estas actividades no se dan con mucha frecuencia en Aysén, así que desde ya se le agradece la gestión al pianista por querer participar”, finalizó Karina Montecinos.

Esta es una oportunidad importante para demostrar que los ayseninos están interesados en el arte, por lo que el éxito de esta instancia podría abrir la puerta a muchos otros artistas y a disciplinas que puedan interesar a jóvenes y adultos.