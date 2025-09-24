Emotiva premiación de Cuentos de Invierno 2025

Después de caminar más de una hora entre el barro y árboles torcidos por el viento, llegamos a una zona desde donde se podía ver el ventisquero…”. Así dice parte del cuento de Olivia Zúñiga, estudiante de primero medio del Colegio Alianza Austral de Coyhaique, con el que ganó el primer lugar de su categoría en el Concurso Cuentos de Invierno 2025.

Coyhaique.- Olivia, al igual que decenas de niños y niñas de la región y sus comunidades escolares, se inspiró en su entorno patagón y sus personajes para sumarse al certamen organizado hace 15 años por la Seremi de Culturas Aysén, en el marco del Plan Nacional de la Lectura.

Tras recibir el reconocimiento, Olivia dijo que su inspiración literaria proviene de sus vivencias: “Para mí es importante reunir los recuerdos que me trae y las emociones”.

Estudiantes, profesoras, padres y madres acompañaron a las y los galardonados en el Salón Cultural de la Seremi de Culturas Aysén en una emocionante ceremonia que sella una década y media de promoción de la creatividad literaria y la lectura en la región.

La seremi (s) de Culturas Aysén, Claudia Bustamante, dijo que “incentivar a los niños y niñas y a todo el mundo escolar que puedan seguir escribiendo y soñando, contando historias, es algo muy bonito. Cuentos de Invierno ya es parte de las tradiciones literarias de nuestra región y ver este salón lleno de jóvenes talentos es algo que nos tiene muy felices”.

En lka categoría de profesores, educadoras de párvulos y otros agentes educativos obtuvo el primer lugar , profesor del Centro de Educación Integrada de Adultos Josefina Méndez de Coyhaique: “Para mí es un honor muy grande haber estado dentro de los ganadores, habiendo vivido los inviernos tan poco tiempo en comparación con otros concursantes”.