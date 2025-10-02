Dúo Miel Canela Anuncia Gira “Estaciones del Amor” de Pichilemu a Panguipulli

El dúo nacional de boleros y fusión latina llevará su primer disco a 7 ciudades del centro-sur de Chile, con entrada liberada.

Tras un intenso año de promoción, Dúo Miel Canela anuncia su primera gira nacional, “Estaciones del Amor” tour que cruzará de Pichilemu a Panguipulli. Con un show íntimo en un formato a dos voces, piano y guitarra, el dúo conformado por la cantante Martina Lecaros y el pianista Hugo Naranjo visitará 7 ciudades del centro-sur de Chile a partir de este fin de semana, interpretando las canciones de su álbum “Estaciones del Amor” y algunos clásicos del bolero.

Grabado el año pasado en el estudio East Side Sound de Nueva York y mezclado por el ganador del Grammy Gerónimo Labrada, ”Estaciones del Amor” es el primer disco del dueto. Este sensible trabajo autoral, que ha sido promocionado a través de singles como “Novela”, ”Desde Buenos Aires” y “Mi vida antes de ti”, explora diferentes emociones y pasajes unidos por el “sentimiento latino”, característico de su sonido.

Al terminar la gira, Dúo Miel Canela estrenará oficialmente su disco el próximo 15 de octubre a las 20:00 hrs en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, para luego continuar la promoción del disco en México.

“Estamos muy emocionados de volver a los escenarios y de reencontrarnos con nuestro público, pero también conociendo nuevas audiencias en diferentes regiones del país”, afirman los artistas. “Esta gira es un paso muy importante para nosotros, es la oportunidad perfecta para compartir la energía de nuestra música en vivo antes del lanzamiento oficial.”

Con entrada liberada, la gira del dúo Miel Canela se realizará en importantes espacios culturales y teatros. A continuación, se detalla esta itinerancia:

Fechas de la Gira “Estaciones del Amor”:

OCTUBRE:

Sábado 04/10, 15:45 hrs: Casa de la Cultura de Rancagua.

Casa de la Cultura de Rancagua. Lunes 06/10, 20:00 hrs: Teatro Provincial de Curicó.

Teatro Provincial de Curicó. Martes 07/10, 20:00 hrs: Escuela Ángel Piana, Temuco.

Escuela Ángel Piana, Temuco. Miércoles 08/10, 20:00 hrs: TEAP – Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli.

Acerca de Dúo Miel Canela:

MIEL CANELA es el dúo formado por Hugo Naranjo (compositor, músico y arreglista) y Martina Lecaros (cantante, compositora y productora musical), dos activos y experimentados exponentes de la música nacional, quienes presentan una propuesta artística que fusiona el bolero con diferentes géneros musicales, en un show que incluye tanto canciones originales como una selección de algunas de las obras más clásicas de la música popular versionadas por el propio dueto.

Sobre una poesía que describe diversos sentires y paisajes latinoamericanos, este dúo toma el bolero – nombrado “patrimonio sonoro inmaterial de la humanidad” en el 2023 – como estilo principal, mixturando también algunas melodías con el vals, el cha-cha y el jazz, entre otros ritmos, así es que nacen las canciones de este proyecto, el que busca rescatar estos estilos con una propuesta distinguida y cálida a su vez, invitando a la audiencia tanto a emocionarse con el llamado ”sentimiento latino” como también a diversificar su gusto musical a través de un viaje temporal y espacial.

En el año 2023 ambos artistas comenzaron a colaborar y presentarse juntos, realizando arreglos, componiendo y compartiendo escenarios en Chile y el exterior. Fue así que en el 2024 toman la decisión de grabar profesionalmente su primer disco en el estudio East Side Sound en la ciudad de Nueva York (USA), dando vida a 6 obras originales y una versión en jazz del clásico “Sabor a mi”, las cuales verán la luz en un LP con un íntimo formato a dos voces, piano y guitarra, material que se estrenará próximamente.

Tras obtener el tercer lugar en el Festival de la Guinda 2024 y lanzar sus singles “Novela”, “Desde Buenos Aires”, “Melancolía” y “Mi vida antes de ti”, el duo Miel Canela prepara el lanzamiento de sus disco y su primera gira por Chile y México.