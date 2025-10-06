Fiesta total en Ñuñoa: Más de 4 mil personas celebraron el día de la música chilena en su regreso al aire libre

DrefQuila, Camila Moreno, Yorka y La Combo Tortuga fueron algunos de los artistas que dieron vida a la jornada que organiza SCD, y que reunió a miles de fanáticos en los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

La celebración, que coincide con el natalicio de Violeta Parra, regresó a su histórico formato masivo luego de 6 años en esquemas más íntimos.

El Día de la Música Chilena 2025 escribió un nuevo capítulo en los registros históricos de esta celebración. Este sábado, más de 4 mil personas colmaron los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa para vivir la esperada vuelta del evento a su formato al aire libre, en una verdadera fiesta que se extendió por más de 9 horas y que desbordó energía, emoción y orgullo por los sonidos locales.

Con un cartel diverso y de alto calibre, el encuentro organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) reunió a distintas generaciones y estilos en un solo escenario: desde el pop con impronta femenina de Camila Moreno y Yorka, la potencia urbana de DrefQuila y Marlon Breeze, o la poesía de Mauricio Redolés, hasta el canto tradicional del Dúo Alondra de Chile, la propuesta familiar de Caleuchístico y la fiesta explosiva de La Combo Tortuga.

“Lo que vivimos hoy es la mejor prueba de que la música chilena sigue siendo un motor de encuentro y de identidad. Volver al aire libre y ver a miles de personas celebrando a nuestros artistas fue muy emocionante, y demuestra que nuestra música es un lugar en el que todos podemos encontrar un lugar”, señaló René Calderón, vicepresidente de SCD.

La actividad además vino a representar un verdadero punto de inflexión en la historia reciente de este evento: Tras seis años en formatos más reducidos, el regreso a lo masivo superó todas las expectativas. Con entradas agotadas en pocas horas y dos bloques de conciertos que aseguraron un público diverso y transversal, el evento dejó claro que la música chilena tiene un público fiel y en expansión.

Los festejos coincidieron, como está estipulado por ley desde 2015, con el natalicio de Violeta Parra (4 de octubre), recordando su legado y el de todos los músicos y músicas del país. En ese contexto, Camila Moreno manifestó que “homenajear a Violeta Parra en el Día de la Música Chilena es una forma de volver al origen. Ella nos enseñó que la canción puede ser un acto de resistencia, de belleza y de verdad. Su legado sigue vivo en cada artista que crea desde lo profundo de su identidad, y celebrarla hoy es también celebrar todo lo que somos musicalmente”.

Así fue como el Día de la Música Chilena de SCD volvió a evidenciar que ya está instalado como una de las citas culturales más relevantes del calendario nacional, dejando encendida la promesa de que lo vivido en Ñuñoa será solo el comienzo de nuevas jornadas históricas para la música hecha en Chile.