Últimos días para participar en el Concurso Literario “Escribiendo la Patagonia”

La convocatoria del certamen de microcuentos, antesala de la Feria del Libro Regional 2025, se mantiene abierta hasta este miércoles 23 de octubre a las 20:00 horas.

Aysen.- Con gran entusiasmo y un fuerte llamado a la participación ciudadana, la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén (CORPAYSÉN) recuerda que quedan los últimos días para participar en el Concurso Literario de Microcuentos “Escribiendo la Patagonia”, una iniciativa que marca el inicio de las actividades de la Feria del Libro Regional 2025, a realizarse del 6 al 9 de noviembre en la Plaza de Armas de Puerto Aysén.

El certamen invita a todas las personas con domicilio en la Región de Aysén —o ayseninos y ayseninas residentes fuera de la comuna— a participar con relatos breves de hasta 100 palabras, inspirados en la vida, paisajes, historias y mitología patagónica.

La propuesta busca abrir un espacio de participación inclusiva donde la comunidad pueda expresar, en su propia voz, el espíritu creativo del territorio austral.

“Queremos que la comunidad se sienta parte de esta feria desde su propia voz. La Patagonia está llena de historias que merecen ser contadas, y este concurso busca precisamente eso: que las y los ayseninos escriban su territorio, sus paisajes y su identidad. Cada microcuento será una ventana a nuestra forma de mirar el mundo”, expresó Hernán Rebolledo Fernández, presidente de la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén, entidad organizadora de la feria.

El concurso contempla cuatro categorías por edad:

• Primer Ciclo Básico (6 a 10 años)

• Segundo Ciclo Básico (11 a 14 años)

• Educación Media (15 a 18 años)

• Categoría General (19 años o más)

Cada participante podrá enviar hasta tres microcuentos a través del formulario disponible en el siguiente enlace:

🔗 https://forms.gle/kUMx1mW7fQuDwZ4x9

Los textos serán evaluados por un jurado compuesto por destacados escritores y escritoras vinculados a la Región de Aysén, quienes seleccionarán las obras ganadoras y menciones honrosas. Los finalistas serán reconocidos con galvanos de madera nativa y sus microcuentos se publicarán digitalmente en las plataformas de la feria.

El plazo de recepción de obras estará abierto hasta el 23 de octubre a las 20:00 horas, y la ceremonia de premiación se realizará durante la Feria del Libro Regional “Escribiendo la Patagonia”, encuentro cultural que reunirá a editoriales, autores, artistas y comunidad en torno al libro, la lectura y la creación patagónica.