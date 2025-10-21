Museo Histórico de Carabineros te invita a participar en “Relatos de la Frontera”, un nuevo concurso literario

Con el propósito de fomentar la creatividad literaria, el Museo Histórico y Centro Cultural, junto a la Cooperativa de Carabineros, invitan a todas las personas mayores de 18 años a participar en el concurso literario Relatos de la frontera. El objetivo es difundir la creación de textos que destaquen la entrega y compromiso de los carabineros en los lugares más apartados del país, en beneficio de la comunidad, para reconocer su entrega, compromiso y vocación de servicio en territorios donde la distancia y las condiciones adversas ponen a prueba, día a día, el espíritu de quienes resguardan estas áreas estratégicas de nuestro país.

En este contexto, se invita a los participantes a presentar un cuento original que refleje este quehacer, a través de grandes o pequeñas acciones. La propuesta puede inspirarse en vivencias reales o imaginarias, siempre resaltando el impacto de la labor institucional en las localidades fronterizas.

Bases del concurso

Género: Cuento.

Extensión: mínimo 350 palabras (una plana) y máximo 1.000 palabras (cuatro planas).

Formato: tamaño carta, letra Arial 12, interlineado 1,5, texto justificado. Obligatoriamente debe incluir un título. No es necesario incluir ilustraciones.

Recepción: Los trabajos se recibirán desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2025 en el correo electrónico educacion@museocarabineros.cl, indicando: nombre completo, dirección, ciudad, región y teléfono. Además, el participante deberá aceptar que su cuento pueda ser incluido en una publicación institucional, respetando siempre su autoría.

Evaluación y premiación

Los cuentos serán revisados por una comisión compuesta por tres profesionales del Museo, con conocimientos en literatura, quienes, a partir de una pauta de evaluación, seleccionarán a los ganadores. El primer lugar será publicado en nuestras plataformas y podría ser editado para su difusión. La organización se reserva el derecho de declarar el concurso desierto. Habrá atractivos premios para los ganadores, además de su publicación en la revista Museo Histórico Carabineros de Chile.