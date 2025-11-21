Universidades de Magallanes y Aysén fortalecen lazos formativos a través de la música

Estudiantes y docentes del Conservatorio y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes realizaron una serie de actividades artísticas y pedagógicas en la Región de Aysén, como parte del Programa Austral de Movilidad, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Aysén que promueve el intercambio y la colaboración entre instituciones de educación superior de la Patagonia.

Aysen.- Una delegación integrada por docentes y estudiantes del Conservatorio de Música y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (UMAG) realizó durante una semana diversas actividades en la Región de Aysén, en el marco del Programa Austral de Movilidad (PAM), una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Aysén que promueve el intercambio académico, cultural y formativo entre las universidades públicas de Aysén y Magallanes.

La visita contempló clases magistrales, ensayos conjuntos, talleres con orquestas infantiles y presentaciones abiertas a la comunidad, en una experiencia que permitió fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones, y al mismo tiempo, contribuir a la descentralización y difusión de la música en los territorios del extremo sur.

El director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, Ricardo Colima, valoró el intercambio como “una experiencia enriquecedora en todo sentido”. “Se comparte, se hace música, hay nuevos conceptos tanto para ellos como para nosotros. Saber cómo está la situación musical en la región de Aysén y poder aportar con nuestra experiencia es muy significativo. Nosotros llevamos 11 años de trabajo y eso puede ayudarles tremendamente a levantar su orquesta universitaria”, explicó.

El académico destacó además la recepción y entusiasmo de la comunidad local. “Fue emocionante participar en el apoyo al encuentro de orquestas infantiles y juveniles, donde más de 150 niños tocaron. Interpretando temas de música popular como Los Prisioneros, y ver al público de pie cantando con ellos fue un momento muy emotivo”, comentó.

Para Yordam Ayancán, estudiante de Derecho y primera viola de la Orquesta Sinfónica de la UMAG, la experiencia fue “enriquecedora y llena de aprendizajes”. “Ha sido una oportunidad para conocer a otras personas que están en la misma situación universitaria, creando música para la comunidad. Es interesante comparar cómo trabajamos y ver que, aunque somos estudiantes de distintas áreas, estamos al mismo nivel musical”, expresó.

El joven músico también destacó la oportunidad de colaborar con orquestas infantiles de la región. “Nunca había tenido la oportunidad de cumplir un rol más cercano al de instructor. Fue muy gratificante poder ayudar a niños y jóvenes que están comenzando su camino en la música”, relató, agregando que “es valioso ver que los gobiernos regionales apoyen este tipo de iniciativas, reconociendo que la música no es solo un complemento ceremonial, sino un área fundamental de la cultura y la identidad regional”.

Por su parte, Valentina Escares, estudiante de cuarto año de Arquitectura y violinista de la orquesta, subrayó el valor pedagógico y humano de la experiencia. “Es una oportunidad muy bonita porque además de conocer un lugar nuevo, pudimos compartir con músicos locales y aprender nuevas formas de ensayar y de interpretar nuestros instrumentos. Me encantó trabajar con niños pequeños, ver su entusiasmo y su potencial”, afirmó.

Escares también destacó el rol integrador de la música: “Este intercambio ayuda a complementar las orquestas, porque hay distintos conocimientos, distintas formas de tocar, y además la música une a las personas. Por eso, este programa debería continuar, para abrir nuevas oportunidades a los músicos del futuro”.

El Programa Austral de Movilidad (PAM) busca fortalecer la formación académica y profesional de estudiantes, académicos y funcionarios de ambas universidades, promoviendo la colaboración interregional, la creación de redes y la proyección de un desarrollo sostenible en la Patagonia.

El viaje de la delegación magallánica concluye tras una intensa semana de actividades musicales, ensayos y conciertos educativos en distintas comunas de la región. El Encuentro de Orquestas UAYSEN–UMAG culmino el lunes 10 de noviembre con un gran concierto final en la Catedral de Puerto Aysén con una presentación que emociono al público con su talento, sensibilidad y trabajo colaborativo, actividad que fue gratuita y abierta a toda la comunidad.