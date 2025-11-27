Día del Cine Chileno 2025 se instala en Coyhaique

Del 27 al 30 de noviembre, en el marco del Día del Cine Chileno, el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio organizará diferentes actividades conmemorativas con una programación especial que incluye estrenos recientes como “Denominación de origen” y “Me rompiste el corazón”.

Coyhaique.- Desde este año, cada 29 de noviembre se conmemora oficialmente el Día del Cine Chileno, una fecha que reconoce el legado de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos en 1974 durante la dictadura cívico-militar. Por eso, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Red de Salas de Cine de Chile realizarán, entre el 27 y el 30 de este mes, una serie de actividades en todo el país.

“Esta conmemoración tiene un tinte muy especial porque a partir de este año pudimos oficializar el 29 de noviembre como el Día del Cine Chileno y con ello cumplir con una demanda impulsada por las familias de Carmen Bueno y Jorge Müller, con la que ponemos en valor a todos quienes integran el ecosistema audiovisual. Para nosotros como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es importante que la ciudadanía perciba esta conmemoración como una manera de proyectarnos, de vernos a nosotras y nosotros mismos en la pantalla grande, nuestras historias; y a Chile finalmente, por lo que les invitamos a disfrutar de la completa cartelera disponible”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

En Coyhaique, se podrá disfrutar de una cartelera gratuita con diferentes largometrajes nacionales, entre los que destaca el reestreno de las dos películas más populares del último tiempo en cines: “Denominación de origen”, dirigida por Tomás Alzamora, y “Me rompiste el corazón”, dirigida por Boris Quercia y protagonizada por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky.

Sobre esto, el Seremi de las Culturas, Arte y Patrimonio señaló: “El día 29 de noviembre, a lo largo y ancho de Chile, se está conmemorando el Día del Cine Chileno, que tiene como propósito no sólo celebrar la producción fílmica de nuestro país, sino también poner en la memoria los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, detenidos desaparecidos, y que a través de esta conmemoración relevar parte importante de la producción fílmica que ha tenido nuestro país. Y en esta oportunidad, a través de la Red de Salas de Cine de Chile, que tiene financiamiento del Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio, y a través del Centro Cultural Coyhaique, se están exhibiendo películas gratuitas, desde el día jueves hasta el día sábado, el día de la conmemoración. Tendremos películas como “Denominación de Origen”, que ha sido una película insigne de la producción cinematográfica del país durante este año, o películas como “Me rompiste el corazón”, que viene a relevar parte importante también de la selva dramatúrgica de nuestro país, como es La Negra Ester”.

La invitación es a sumarse a las diferentes actividades que se llevarán a cabo en la Sala de Microcine del Centro Cultural de Coyhaique.

CARTELERA DÍA DEL CINE CHILENO – CENTRO CULTURAL DE COYHAIQUE

Mentirita Blanca

Jueves 27 de noviembre

19:00 horas, Sala Microcine

Denominación de Origen

Viernes 28 de noviembre

19:00 horas, Sala Microcine

El pa(de)ciente

Sábado 29 de noviembre

17:00 horas, Sala Microcine

Me rompiste el corazón

Sábado 29 de noviembre

19:00 horas, Sala Microcine

FUNCIÓN ESPECIAL

Locas Mujeres

Martes 2 de diciembre

19:00 horas, Sala Microcine