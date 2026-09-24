Culturas Aysén recorre escuelas rurales presentando nueva herramienta pedagógica

Cochrane, Puerto Guadal y Valle Simpson fueron las localidades seleccionadas para entregar los primeros ejemplares del Cuaderno de reflexión “La escuela como espacio cultural”, editado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para apoyar el trabajo en el aula.

Aysén.- Gracias al trabajo desarrollado por la Mesa Regional de Educación Artística , en el marco de la Política Nacional de Educación Artística 2024-2029, el equipo de la Seremi de Cultura Aysén, con apoyo de la Seremi de Educación Aysén, junto a artistas educadores, estuvieron en las escuelas de Cochrane, Puerto Guadal y Valle Simpson, socializando el Cuaderno de reflexión “La escuela como espacio cultural”, nueva publicación del Ministerio de las Culturas que se suma a otras herramientas pedagógicas que apoyan el trabajo al interior de los establecimientos educacionales.

El recorrido rural invitó a las comunidades escolares a conocer los contenidos de la publicación y realizar los primeros ejercicios que propone. Se trata de una invitación a niños, niñas y jóvenes a mirar su identidad y trabajar con los recuerdos del lugar que habitan. De este modo, el Cuaderno de reflexión se convierte en una guía para acompañar procesos educativos vinculados a la memoria, a las emociones y a la historia de cada localidad. La presentación y el desarrollo de los primeros ejercicios estuvo a cargo de las artistas Rosario García Huidobro de O’Higgins y Amelia Jara Aysén.

Para el seremi de Culturas Aysén, Sergio Becerra, se trata de “un producto innovador que invita a las comunidades esco toda la chuchalares a reflexionar sobre su propio entorno, su historia y su identidad, poniendo en valor el recuerdo de niños y niñas, y reconociendo cada localidad como un espacio donde habitan las historias y los recuerdos de toda la población. Queremos invitar a los establecimientos educaciones de Aysén a que utilicen este Cuaderno de reflexión en sus experiencias educativas. Para eso estamos repartiendo 300 ejemplares en distintas escuelas de la región. Estoy muy satisfecho con este recorrido que ha tenido un acento profundamente rural y ha contado con una activa participación de estudiantes de tres localidades de nuestra región”.

La académica de la Universidad de O’Higgins y coordinadora de contenidos del Cuaderno de reflexión, Rosario García Huidobro, explicó que “el libro está orientado para profesores, profesoras, artistas, mediadores, mediadoras, pero sobre todos los equipos directivos de las escuelas para potenciar las herramientas de la gestión cultural en las escuelas y su vínculo con el territorio, que justamente nos permita reconocer de qué manera trabajamos el territorio, el concepto del territorio en la escuela, y cómo nos vinculamos a través de distintas prácticas artísticas y culturales, y cómo una escuela es un espacio abierto a la comunidad local para desarrollar distintas acciones que nos permitan visibilidad los derechos culturales y también la educación patrimonial”.