El concierto de jazz fusión de este viernes 10 de enero a las 19,30 horas, es un espectáculo familiar y ya que tiene las entradas a la venta.

Coyhaique.- Con el concierto de Jazz Fusión del grupo nacional “Mahindra Project”, acompañado de dos músicos de talla internacional, parte este viernes 10 de enero a las 19,30 horas el ciclo de grandes eventos 2020 en la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique. La actividad que ya tiene sus entradas a la venta, con precios de $4.000 para público general y $2.000 para socios cooperadores, es parte de un calendario de actividades de enero que además incorpora cine para toda la familia en 3 horarios, circo criollo familiar y el “Encuentro Internacional de Payadores: Por los pueblos libres”.

Rodrigo Carrasco, saxofonista, director y fundador hace 10 años de “Mahindra”, explicó que el evento nació luego del éxito vivido hace menos de un mes con este concierto en la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD). “Fue un tremendo concierto, nos complementamos tan bien con nuestros invitados que dijimos: tenemos que llevarlo a Coyhaique, porque el tener a músicos como Frans Mezco, saxofonista de Gepe y Fran Valenzuela o Cristian Gallardo, saxofonista de “¿Cómo asesinar a Felipe” y que acaba de grabar con el bajista de Faith No More, son músicos que nos hacen proyectar un show redondito y de primer nivel. Es un bálsamo jazz al jazz funk que hacemos nosotros, además de la posibilidad de tener a 2 bateristas tocando en vivo, elementos que no se han visto en Coyhaique”.

Respecto al ciclo cultural que se inicia con este concierto, el Alcalde de Coyhaique y presidente de la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique, Alejandro Huala, explicó que “vamos a seguir trabajando durante este periodo para con solidar a Coyhaique como la Capital de la Cultura, queremos continuar con una oferta cultural atractiva y diversa para toda la comunidad. Este concierto del viernes 10 de enero con Mahindra es el principio de un programa que además considera entre otras cosas 14 talleres gratuitos, circo criollo y cine para toda la familia, además de un encuentro internacional de payadores con nuestro querido reconocido artista Nicasio Luna. Estamos muy contentos por cómo se viene este 2020”.

Cabe destacar que estas actividades se enmarcan en la continuación de un trabajo que busca no sólo consolidar a Coyhaique como el principal escenario cultural de la Región de Aysén durante todo el año, sino que busca transformarse en la principal plataforma de proyección para agrupaciones, elencos y organizaciones culturales en el Sur de Chile.