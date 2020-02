Santiago.- Pudieron haber sido una historia dramática más dentro de una teleserie nocturna, pero la enorme llegada que han conseguido en la audiencia hoy los tiene convertidos en un fenómeno musical con vida propia, que sigue creciendo día a día. Se trata de Vicho y Las Gaviotas, la banda nacida al alero de la producción nocturna de CHV “Gemelas”, y cuyo éxito los obligó a saltar de los escenarios de ficción a los reales, donde continúan conquistando al público de la mano de su cumbia ranchera.

Pipo Gormaz, Karla Melo, Raúl Hofmann, Diego Varas y Felipe Álvarez conforman la agrupación, que bajo el alero de Warner Music grabó su primer disco “Cuando estás aquí conmigo”, disponible en plataformas digitales ACÁ. “La recepción del público ha sido sorprendente, donde vamos corean todas nuestras canciones, lo que nos hace sentir muy orgullosos de haber continuado con este proyecto más allá de la ficción”, dice al respecto Gormaz, encargado de poner la voz en éxitos como “Yo quiero darte” y “Cuando estás aquí conmigo”, temas que estuvieron varias semanas entre los 50 más virales de Spotify en Chile y que junto a “Una gaviota” tienen alta reproducción en las radios regionales.

Ahora es el turno de “Eres tú”, una canción que habla de amor interpretada por Karla Melo y que se da a conocer especialmente en este 14 de febrero. Al respecto Karla cuenta: “Cuando tuve la oportunidad de grabar la canción fue una experiencia bacán… Lo más bonito es que fue una decisión de los cabros el que eligieran esta canción como single promocional. Además, fue muy bonito que ellos me dejaran a mí decidir cómo quería que fuera el video. Todo pasó por mí y ellos fueron súper generosos. Son muy humildes y buena onda conmigo y que me propusieran esto fue un regalo. Queda demostrado que todos somos importantes, que todos tenemos un papel fundamental en la banda. Con esto me demostraron que me valoran como mujer, compañera y vocalista, porque siempre me dicen ‘tú no eres corista de la banda, eres vocalista’.

Sobre el video que acompaña a la canción, Raúl comenta, “La idea original fue de Karla. En la gira por Punta Arenas nos comentó su idea de videoclip para la canción y pusimos mano a la obra autogestionando todo. Fue una excelente oportunidad para romper con los esquemas del género de la cumbia o cumbia ranchera donde prácticamente no hay exponentes femeninos. Karla es parte esencial de VLG, es la voz principal de la banda en conjunto con Pipo (Vicho), por eso era muy importante levantar la voz femenina y su figura. Estamos felices con el resultado”. El video estará disponible a partir de hoy a las 18:00 hrs. en el canal oficial de la banda en YouTube.